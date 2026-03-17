Ce înseamnă post aspru sau post uscat. În ce zile se consumă hrană uscată

1 minut de citit Publicat la 10:00 17 Mar 2026 Modificat la 10:00 17 Mar 2026

Curmale uscate, într-un bol, lângă o biblie și un rozariu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mulți credincioși se întreabă ce înseamnă post aspru, ce alimente include și când trebuie respectat acest tip de post în tradiția creștin-ortodoxă.

Postul aspru, numit și post uscat, este una dintre cele mai stricte forme de postire și presupune un regim alimentar mult mai sever decât postul obișnuit, fiind asociat cu perioade de rugăciune, smerenie și pregătire spirituală.

În anumite zile din an, credincioșii aleg să țină post aspru pentru a marca momente importante din calendarul religios sau pentru a se pregăti pentru marile sărbători.

Ce înseamnă post aspru în tradiția ortodoxă

În tradiția ortodoxă, postul aspru este considerat cea mai strictă formă de post. În aceste zile, credincioșii evită complet alimentele gătite și, în unele cazuri, chiar și consumul de ulei.

Postul aspru este asociat cu o disciplină spirituală mai intensă. Pe lângă restricțiile alimentare, credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii, participării la slujbe și faptelor bune.

De asemenea, unii credincioși aleg să mănânce doar o singură dată pe zi, de obicei după-amiaza sau seara, ca formă de nevoință spirituală.

Ce înseamnă hrană uscată

Termenul de „hrană uscată” se referă la alimente simple, care nu sunt gătite și nu conțin ulei sau alte ingrediente preparate termic. Acestea sunt consumate în forma lor naturală.

Printre alimentele permise în zilele de post uscat se numără:

pâinea

fructele proaspete sau uscate

legumele crude

nucile și semințele

mierea

În unele tradiții, sunt permise și murăturile sau alte alimente simple, însă regulile pot varia în funcție de recomandările duhovnicului și de obiceiurile locale.

Zilele de post aspru

Zilele de post aspru apar mai ales în perioadele importante de post din calendarul ortodox, precum Postul Paștelui sau Postul Crăciunului.

Printre cele mai cunoscute zile în care se ține post aspru se numără:

Vinerea Mare , înainte de Paște

, înainte de Paște Ajunul Crăciunului

Ajunul Bobotezei

În aceste zile, mulți credincioși aleg să consume doar hrană uscată sau chiar să nu mănânce până la apusul soarelui.

Practica postului aspru nu este obligatorie pentru toți credincioșii, ci este recomandată celor care pot să o respecte fără a-și pune sănătatea în pericol.