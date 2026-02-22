Postul Paștelui 2026. Ce se mănâncă în cele 40 de zile. Când e dezlegare la pește

1 minut de citit Publicat la 23:30 22 Feb 2026 Modificat la 23:30 22 Feb 2026

Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și aduce, ca în fiecare an, întrebări legate de regulile alimentare și de zilele cu dezlegare la pește. Timp de 40 de zile, la care se adaugă Săptămâna Mare, credincioșii respectă una dintre cele mai aspre perioade de post din calendarul ortodox, pregătindu-se spiritual pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Postul Paștelui începe pe 23 februarie 2026

Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare, debutează luni, 23 februarie 2026. Este cel mai lung și mai sever post din an, având o durată de șapte săptămâni, până la Paște.

Această perioadă amintește de cele 40 de zile de post ținute de Mântuitorul înainte de începerea activității Sale publice.

Biserica Ortodoxă Română îndeamnă credincioșii să acorde o atenție deosebită nu doar alimentației, ci și rugăciunii, spovedaniei și faptelor de milostenie.

Postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente, ci și o perioadă de curățire sufletească și de apropiere de Dumnezeu.

Ce se mănâncă în Postul Paștelui

În Postul Paștelui se renunță la carne, lapte, brânză, ouă și la toate produsele de origine animală. Alimentația este bazată pe legume, fructe, cereale, orez, cartofi, fasole, linte, năut, semințe și preparate gătite fără ingrediente „de dulce”.

Există zile în care rânduiala bisericească recomandă ajunare sau consum de hrană simplă, fără untdelemn. În celelalte zile de rând, se pot consuma mâncăruri gătite de post, cu sau fără ulei, în funcție de specificul zilei din calendar.

Persoanele cu probleme de sănătate, copiii și vârstnicii ar trebui să țină postul cu binecuvântarea și sfatul duhovnicului.

Zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn în Postul Paștelui 2026

În Postul Paștelui 2026 sunt două mari sărbători cu dezlegare la pește: de Buna Vestire, pe 25 martie, și în Duminica Floriilor, cu o săptămână înainte de Paște.

În plus, în mai multe sâmbete și duminici din post este dezlegare la vin și untdelemn, ceea ce înseamnă o ușurare a rânduielii alimentare, fără a întrerupe însă postul propriu-zis.

Astfel, Postul Paștelui 2026 nu este doar o perioadă de restricții alimentare, ci un timp de reflecție, disciplină și pregătire spirituală.