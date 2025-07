Ministrul Economiei, despre directorii de la Salrom: Ei se credeau performanți, dar salina a dispărut

Tehnicienii examinează dolinele în timp ce apa se revarsă în mina de sare Praid/ 30 mai 2025 Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a vorbit miercuri la Antena 3 CNN despre cum directorii de companii de stat și-au majorat salariile și indemnizațiile chiar în timp ce Guvernul discuta măsurile de austeritate și a dat exemplu directorii de la Societatea Națională a Sării (Salrom), care, spune el, erau foarte convinși că sunt performanți, deși astăzi Salina de la Praid practic nu mai există.

Întrebat de jurnalista Cătălina Porumbel dacă a cerut explicații de la directorii de companii care și-au majorat salariille, Radu Miruță a spus că nu a apucat să vorbească cu toți, însă a dat ca exemplu acțiunile pe care le-a luat în cazul celor de la Salrom, care administrează Salina de la Praid.

"Am cerut niște explicații și am luat niște măsuri pentru cei de la Salrom pentru care am propus revocarea din funcție. Am avut niște discuții cu ei ca să încerc varianta ușoară de a rezolva situația. Din discuțiile cu ei ei erau convinși că sunt foarte performanți, dar noi nu mai avem azi salina," a declarat Radu Miruță la Antena 3 CNN.