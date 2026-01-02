Nazare a anunţat obiectivele pentru 2026: Va fi anul fondurilor europene, iar stabilizarea fiscal-bugetară, un element-cheie

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a enumerat, joi seară, motivele pentru care priveşte cu optimism economia României, în 2026. După ce a anunţat că "am alocat la final de an aproximativ 4 miliarde de lei pentru investiții în dezvoltare locală și apărare", el a mai transmis că, în noul an, "investițiile publice vor fi motor principal de creştere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021–2027 și investiții consistente în infrastructură, energie, sănătate, educație și dezvoltare locală. 2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România".

"Am încheiat ieri anul cu rezultate solide, care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism.

Până în ultima zi a anului, Trezoreria a susținut investițiile publice, prin plǎți în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene. Am alocat la final de an aproximativ 4 miliarde de lei pentru investiții în dezvoltare locală și apărare, 2 miliarde de lei pentru obligațiile statului față de mediul de afaceri prin rambursarea concediilor medicale și 1 miliard de lei pentru domenii-cheie precum energie, mediu, apărare și afaceri externe. După ultima rectificare bugetară, împreună cu premierul Ilie Bolojan, am reușit să direcționăm alte 12 miliarde de lei, suplimentar, în economie.

Am fǎcut toate aceste lucruri posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate și un management mai eficient al banilor publici. Iar aceste rezultate reprezintǎ baza cu care intrăm în 2026.

Un an în care România se apropie decisiv de OCDE - o nouǎ ancorǎ strategicǎ de stabilitate şi credibilitate internațională, care va însemna costuri mai mici de finanțare și investiții stabile", a postat Alexandru Nazare pe Facebook, adăugând:

"În același timp, investițiile publice vor fi motor principal de creştere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021–2027 și investiții consistente în infrastructură, energie, sănătate, educație și dezvoltare locală. 2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România.

Stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi, de asemenea, unul din elementele cheie ale anului. 2026 va aduce mai multă predictibilitate și claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri.

Îmbunǎtǎțirea percepției României pe piețele externe, digitalizarea şi eficientizarea administrativǎ vor consolida totodatǎ încrederea, atât a investitorilor, cât şi a românilor în stat - toate cu efecte benefice pentru economie şi societate.

Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate și optimism. Nu cred în miracole, dar cred în muncǎ susținutǎ, rigoare şi construcția consecventǎ a surselor de dezvoltare".