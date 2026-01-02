Europarlamentarul Victor Negrescu: "2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România". Foto: Agerpres

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat, vineri, că 2026 "este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România", iar miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum vor fi transformaţi în rezultate reale pentru oameni şi economie, potrivit Agerpres.

Totodată, el menţionează, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut o întâlnire de lucru pe această temă, la sfârşitul anului trecut, cu comisarul european pentru Bugete, Piotr Serafin.

"2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România: fonduri suficiente pentru bugetul european, finalizarea PNRR, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual şi capacitatea României de a atrage şi folosi inteligent fondurile europene. La final de an am avut o întâlnire de lucru cu Comisarul European pentru Bugete, Piotr Serafin, într-un moment în care miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum îi transformăm în rezultate reale pentru oameni şi economie.

Mesajul meu este clar: voi continua să fac tot ceea ce trebuie pentru a mă asigura că România atrage cât mai mulţi bani europeni, dar nu este suficient doar să bifăm proiecte. Fondurile europene nu sunt un exerciţiu contabil şi nici o cursă de absorbţie fără sens", subliniază Victor Negrescu, care este şi vicepreşedinte al PSD, în mesajul său.

Potrivit acestuia, fondurile europene pentru România trebuie să rezolve probleme structurale, să întărească statul, economia şi comunităţile locale, precum şi să lase ceva durabil în urmă: infrastructură, servicii publice mai bune, competenţe, încredere.

"România are nevoie de prioritizare, coerenţă şi curaj. De proiecte bine gândite, de decizii rapide şi de o legătură reală între Bruxelles şi realitatea din teren.

Rolul nostru este unul activ şi asumat: raportor pe implementarea PNRR, membru al comisiei de monitorizare a mecanismului de redresare din Parlamentul European, raportor pe dosare-cheie ale viitorului CFM şi coordonator, la nivelul social-democraţilor europeni, al grupului de lucru pe aceste teme, pentru soluţii concrete şi decizii care contează.

Activitatea este intensă, negocierile sunt dure, dar miza este prea mare pentru superficialitate. 2026 nu trebuie să fie anul în care 'am cheltuit bani', ci anul în care am construit corect", a mai afirmat europarlamentarul social democrat.