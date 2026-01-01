Radu Miruţă, după ce rușii au atacat porturile ucrainene de la Dunăre: N-au fost înregistrate pătrunderi în spaţiul aerian naţional

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce rușii au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre, că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul nostru aerian. "Cele două avioane F16 s-au întors la bază în siguranță", a afirmat Miruţă.

"Războiul și teroarea nu țin cont nici de revelion, nici de Sfântul Vasile. In prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata vecinatate a frontierei cu România.

Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail.

În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza preventiv zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.



La ora 10.17, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 11.00.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar cele doua avioane F16 tocmai s-au întors la bază în siguranță.

Forțele Armatei Române monitorizează permanent situația și acționează preventiv pentru siguranța cetățenilor și a teritoriului național", a postat Miruţă pe Facebook.

Mesaj RO-Alert în Tulcea

