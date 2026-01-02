Avioanele de luptă saudite au atacat separatiștii susținuți de Emiratele Arabe Unite în sudul Yemenului

Publicat la 18:21 02 Ian 2026

Tensiunile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au crescut. FOTO: Hepta

Avioane de război saudite au atacat vineri forțe din sudul Yemenului susținute de Emiratele Arabe Unite, a declarat un lider separatist, potrivit AP.

Acest lucru are loc în contextul în care o operațiune condusă de saudiți încearcă să preia controlul asupra taberelor Consiliului de Tranziție Sudic (STC), din regiunea Haramout, la granița cu Arabia Saudită.

Tensiunile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au crescut după ce militanți STC s-au mutat luna trecută în regiunile Hadramout și Mahra din Yemen și au ocupat o regiune bogată în petrol. Această mișcare a alungat forțele afiliate Forțelor Scutului Național susținute de saudiți, un grup aliniat cu coaliția în lupta împotriva houthilor susținuți de Iran în Yemen.

Între timp, ambasadorul saudit în Yemen l-a acuzat pe șeful STC că a blocat o delegație de mediere saudită să aterizeze în orașul Aden, în sudul țării.

Adjunctul STC și fostul guvernator al Hamdrmout, Ahmed bin Breik, a declarat într-un comunicat că Forțele Scutului Național susținute de saudiți au avansat spre tabere, dar separatiștii au refuzat să se retragă, ceea ce a dus aparent la atacurile aeriene.

Mohamed al-Nakib, purtător de cuvânt al Forțelor Scutului Sudic (STC), susținute de STC și cunoscute și sub numele de Dera Al-Janoub, a declarat că atacurile aeriene saudite au provocat victime, fără a oferi detalii.

Al-Nakib a acuzat, de asemenea, Arabia Saudită într-un videoclip de pe X că a folosit „Frăția Musulmană și milițiile al-Qaeda” într-un „atac la scară largă” de vineri dimineață, pe care a susținut că separatiștii l-au putut respinge.

El a comparat ultimele evoluții cu războiul civil din Yemen din 1994, „cu excepția faptului că de data aceasta este sub acoperirea operațiunilor aviației saudite”.

Conflictul din Yemen se amplifică

Salem al-Khanbashi, guvernatorul orașului Hadramout, care a fost ales vineri de guvernul Yemenului, recunoscut la nivel internațional, pentru a comanda forțele conduse de saudiți în guvernorat, a respins afirmațiile STC, numindu-le „ridicole” și arătând intenții de escaladare în loc de o predare pașnică, potrivit ziarului Okaz, care este aliniat cu guvernul saudit.

Noile incidente au loc în contextul în care Arabia Saudită a bombardat, marți, orașul portuar Mukalla din Yemen, anunțând că a vizat un transport de arme din Emiratele Arabe Unite.

Armamentul ar fi fost destinat Consiliului de Tranziție Sudic (STC), o facțiune separatistă yemenită.

Analiștii descriu STC și alte grupuri susținute de Emiratele Arabe Unite drept cele mai puternice facțiuni din punct de vedere militar din cadrul coaliției anti-houthi.

Prin urmare, rămâne de văzut cât sprijin este dispusă Arabia Saudită să ofere aliaților săi din Yemen și ce șanse are în continuare alianța contra rebelilor pro-iranieni.