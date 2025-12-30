Arabia Saudită a bombardat Yemen și acuză Emiratele Arabe Unite că-i sprijină pe separatiști. Alianța anti-houthi riscă să explodeze

Publicat la 19:29 30 Dec 2025 Modificat la 19:41 30 Dec 2025

Bombardament saudit în portul yemenit Mukalla, marți, 30 decembrie. Foto: Hepta

Arabia Saudită a bombardat orașul portuar Mukalla din Yemen, anunțând că a vizat un transport de arme din Emiratele Arabe Unite, scrie The Guardian.

Armamentul ar fi fost destinat Consiliului de Tranziție Sudic (STC), o facțiune separatistă yemenită.

Atacul de marți vine loc pe fondul tensiunilor dintre Riad și Abu Dhabi.

Ambele țări susțin grupări care sunt, declarativ, aliniate împotriva rebelilor houthi sponsorizați de Iran. Aceștia controlează cele mai populate părți ale Yemenului.

Emiratele susțin STC și alte miliții, în timp ce Arabia Saudită susține armata guvernului din Yemen recunoscut la nivel internațional, precum și Alianța Tribală Hadhramout.

Oficialii de la Abu Dhabi s-au declarat surprinși de atacul saudit și au negat că transportul ar fi fost destinat STC.

În noiembrie, STC - un conglomerat de triburi care încearcă să creeze un stat independent în sudul Yemenului - a preluat controlul asupra unor zone cheie din sudul țării.

Unele dintre câștigurile teritoriale s-au făcut în detrimentul forțelor susținute de saudiți în Yemen.

Apelurile saudite ca STC să se retragă din noile sale poziții au fost ignorate până în prezent.

Șeful guvernului din Yemen dă un ultimatum forțelor din Emiratele Arabe Unite

Atacul de marți a fost urmat de reacția președintelui Consiliului de Conducere din Yemen, Rashad al-Alimi.

Al-Alimi, aliat al saudiților, prezidează guvernul Yemenului recunoscut la nivel internațional și a ordonat tuturor forțelor militare ale Emiratelor Arabe Unite să se retragă din țară în termen de 24 de ore.

De asemenea, a decretat stare de urgență de 90 de zile și o blocadă a tuturor porturilor timp de 72 de ore.

Al-Alimi a anunțat, de asemenea, anularea unui acord comun de apărare cu Emiratele Arabe Unite și a acuzat STC și guvernul de la Abu Dhabi că încearcă să "submineze autoritatea statului".

Șeful guvernului yemenit a mai a ordonat forțelor susținute de Arabia Saudită să preia controlul pozițiilor STC.

Șeful STC, Mohammed Abdul Malik al-Zubaidi, a respins cererea de retragere a trupelor și a acuzat că atacul asupra portului Mukalla este un "atac flagrant" asupra poporului său.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt aliate împotriva rebelilor houthi

Analiștii descriu STC și alte grupuri susținute de Emiratele Arabe Unite drept cele mai puternice facțiuni din punct de vedere militar din cadrul coaliției anti-houthi.

Prin urmare, rămâne de văzut cât sprijin este dispusă Arabia Saudită să ofere aliaților săi din Yemen și ce șanse are în continuare alianța contra rebelilor pro-iranieni.

Se pare că până la 20.000 de trupe susținute de Arabia Saudită s-au adunat la granița cu Yemenul, notează The Guardian.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că reluarea luptelor pe scară largă în Yemen ar putea destabiliza întreaga zonă a Mării Roșii și a îndemnat la o dezescaladare între toate părțile.

Războiul din Yemen a ucis aproximativ 377.000 de oameni, potrivit ONU, iar aproape jumătate din populație se confruntă cu foametea din cauza luptelor continue.