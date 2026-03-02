Analist CNN, după declarațiile lui Dughin: „Dacă Rusia hotărăște să intervină în războiul cu Iran se schimbă contextul”

Cedric Leighton este un analist militar CNN și colonel în rezervă al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Foto: Antena 3 CNN

Analistul militar al CNN, generalul în rezervă Cedric Leighton, a declarat, într-o intervenție în exclusivitate la Antena 3 CNN, că în acest moment probabilitatea ca Statele Unite să atace Rusia „este zero”, însă dacă Moscova decide să intervină în războiul cu Iran atunci „se schimbă contextul”. Precizările generalului în rezervă din Forțele Aeriene ale SUA vin după ce Aleksandr Dughin l-a avertizat pe Vladimir Putin că americanii ar putea încerca o schimbare de regim și în Rusia și l-a îndemnat să intervină în războiul din Iran, alături de China.

Aleksandr Dughin, considerat ideologul-cheie al lui Vladimir Putin, este de părere că războiul americanilor cu Iran este, de fapt, o luptă împotriva Rusiei şi i-a cerut liderului de la Kremlin să reacţioneze cât mai repede. Analistul militar al CNN Cedric Leighton a comentat declarațiile, în direct la Antena 3 CNN.

„Cu siguranță e un punct de vedere foarte interesant din partea domnului Dughin. Probabilitatea ca SUA să facă ceva împotriva Rusiei este zero. Dacă Rusia hotărăște să intervină în războiul cu Iran atunci într-adevăr se schimbă contextul”, a spus Leighton.

Întrebat dacă Rusia și China vor ajuta Iran să lupte împotriva forțelor americane și israeliene, generalul în rezervă a declarat că este puțin probabil ca cele două țări să desfășoare forțe la Teheran, în schimb Rusia va continua să alimenteze Iranul cu arme, în timp ce China își va manifesta sprijinul pe căi diplomatice.

„Cred că este foarte posibil ca atât Rusia cât și China să continue să ajute Iranul în acest conflict. Atât Rusia cât și China au provocări din punct de vedere logistic. Nu au aceleași resurse pe care le are SUA atunci când vorbim de detașarea de trupe sau armament de pe teritoriile lor către o zonă cum este Iranul.

Rușii, cel mai probabil, le-au dat iranienilor versiunea lor a dronelor Shahed și ar putea fi interesant pentru că această dronă a provenit din Iran. Probabil rușii au modificat-o și considerăm că în momentul de față vor furniza, rușii, această versiune modificată către iranieni și e posibil să vedem o creștere a acestui tip de sprijin. Însă, detașare de forțe și de trupe în momentul de față din Rusia către Iran e o probabilitate zero.

Chinezii vor susține mai degrabă Iranul pe partea diplomatică și vor încerca să-și poziționeze parte din capacitățile pe care le au în Djibouti și Africa în jurul Golfului Aden, posibil să nu aibă mare impact în acest conflict”, a spus Cedric Leighton.

Analistul militar al CNN a adăugat, de asemenea, că războiul împotriva Iranului ar putea dura „câteva săptămâni”, iar Israel va urmări să destructureze și Hezbollah, în timp ce SUA vor ținte instalații nucleare din Iran.

„IDF a activat peste 100.000 de rezerviști și probabil vor interveni în Liban sau la granița de nord pentru că au o politică de multă vreme împotriva Hezbollah și vor să distrugă Hezbollah pe cât posibil. De altfel, ei percep Hezbollah ca fiind o forță intermediară a Iranului și probabil este ceea ce va face Israel, pe lângă ceea ce fac în momentul de față în această campanie aeriană împotriva Iranului.

Deci probabil această campanie aeriană va continua și pe de-o parte vom avea operațiuni care se vor desfășura în partea de sud a Libanului poate în trei zile, pe de altă parte în Peninsula Arabă vom avea continuarea acestei campanii aeriene împotriva Iranului, în care vom avea atât forțe israeliene, cât și americane.

Și probabil, așa cum a afirmat președintele Trump, va mai continua totul în forma actuală câteva săptămâni. Principalele ținte vor rămâne rachetele balistice pe care le au iranienii și vor încerca să se îndrepte către instalațiile nucleare pe care le-au lovit și în iunie. Posibil să țintească alte ținte nucleare undeva în această zonă”, a precizat generalul în rezervă.

Statele Unite ale Americii și Israel au lansat, sâmbătă, 28 februarie, operațiunea militară „Furia Epică”, în care au fost uciși liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și alți zeci de responsabili militari şi politici de rang înalt.