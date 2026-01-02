Temperaturi scăzute și precipitații abundente la începutul lunii ianuarie. Șefa ANM: Va fi mai rece decât în mod obișnuit

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Foto: Profimedia Images

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), meteorologul Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3 CNN, că în prima jumătate a lunii ianuarie va fi mai rece decât în mod obișnuit, în mod special în zonele de vest, est și nord ale României. De asemenea, precipitațiile vor fi abundente în întreaga țară, în mod special în sud-vest.

ANM a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 5 ianuarie - 2 februarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, urmând ca mai apoi să crească treptat.

„Actualizarea estimărilor din această dimineață pentru intervalul 5 ianuarie-2 februarie arată o probabilitate de ridicată ca cel puțin prima jumătate a lunii ianuarie să fie mai rece decât în mod obișnuit, pentru că mai ales în partea de vest-nord-est a României abaterile termice negative sunt destul de mari și vorbim de abateri mai mari de -4,5 grade Celsius, iar săptămâna 5-12 ianuarie va fi de asemenea bogată în precipitații, pentru că regimul cu biometric va fi excedentar în întreaga țară, dar mai ales în sud-vest”, a explicat șefa ANM, Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Elena Mateescu a explicat că la munte se menține codul galben de vânt puternic. Amintim că meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac.

„Și de altfel, iată că și atenționarea meteorologică emisă în această dimineață vizează în mod deosebit vestul țării, din punctul de vedere al codului galben areale restrânse din partea de est și sud-est și ceea ce este foarte important, prima atenționare de cod portocaliu de la debutul acestui an, pentru că vorbim de intensificări ale vântului la rafală la altitudini mai mari de 1.700m de 90-120km/h în zona montană, acolo unde am avut astăzi în vigoare și trei avertizări meteorologice de cod roșu de tip nowcasting, pentru că vitezele au depășit 130-140km/h”, a precizat șefa ANM.

De asemenea, temperaturile rămân scăzute.

„Din punct de vedere termic, nopțile în continuare reci, cu valori negative sub -10 grade Celsius, în mod deosebit în zona montană înaltă, dar și în depresiuni, - 5 grade până la 4-5 rade pe litoral. Maximele, în special în sud-est, vor fi pozitive, până la valori de 9-10 grade, inclusiv în Capitală, o maximă în următoarele zile, în jurul a 7 grade Celsius”, a spus directoarea ANM.