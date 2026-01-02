Antena 3 CNN Actualitate Riscul de avalanșă în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac, a fost ridicat la nivelul patru din cinci

Riscul de avalanșă în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac, a fost ridicat la nivelul patru din cinci

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 16:52 02 Ian 2026 Modificat la 16:52 02 Ian 2026
avalanșă
În prezent, stratul de zăpadă măsoară 85 centimetri la Bâlea Lac, fiind cel mai mare strat de zăpadă măsurat la o staţie meteo în judeţul Sibiu.*Imagine cu caracter ilustrativ/Sursa: Profimedia Images

Meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, relatează Agerpres. 

Avertizarea de risc mare, de gradul patru, de producere de avalanşe la mare altitudine în Munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, este valabilă începând de vineri, ora 20:00, până luni, ora 20:00, informează Buletinul nivometeorologic. 

În zona turistică Bâlea Lac va ninge în următoarele zile, ceea ce va creşte „local stratul cu peste 20 centimetri şi izolat mai mult”.

În prezent, stratul de zăpadă măsoară 85 centimetri la Bâlea Lac, fiind cel mai mare strat de zăpadă măsurat la o staţie meteo în judeţul Sibiu.

Accesul turiştilor la Bâlea Lac se poate face cu maşina pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se urcă doar cu telecabina, când condiţiile meteo o permit.

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat anterior reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Etichete: Balea lac muntii fagaras avalansa risc avalanşă

