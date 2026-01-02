Avalanșă de mari dimensiuni, provocată de doi schiori la Bălea Lac. Zăpada a ajuns dincolo de zona chioșcurilor

<1 minut de citit Publicat la 12:44 02 Ian 2026 Modificat la 12:56 02 Ian 2026

Avalanșă de mari dimensiuni, provocată de doi schiori la Bălea Lac. FOTO: Salvamont

O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş. Cei doi nu au fost surprinşi de zăpadă.

Salvamont anunță că avalanșa s-a produs în zona cunoscută sub denumirea "Balcoane".

Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac.

Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță.

În acest context, Salvamont Sibiu a transmis mai multe recomandări:

Verificați buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană;

Evitați practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanșă este ridicat;

Respectați traseele marcate și indicațiile salvatorilor montani.

Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș.