Will Smith a fost dat în judecată de un violonist care susține că actorul l-a hărțuit sexual. Ce spune avocatul vedetei

Publicat la 19:34 02 Ian 2026

Avocatul lui Smith respinge acuzațiile. Foto: Getty Images

Actorul și cântărețul american Will Smith a fost dat în judecată de un violonist participant la turneul său din 2025. Acesta susține că Smith a dat dovadă de un "comportament de prădător" și că l-a "agresat și pregătit în mod deliberat" pentru "exploatare sexuală", scrie The Guardian.

Violonistul, pe nume Brian King Joseph, a inițiat, de asemenea, în instanță o acțiune la adresa artistului și a companiei sale, Treyball Studios Management, pentru "concediere abuzivă și represalii".

Procesul a fost înregistrat la instanța superioară din California.

Joseph menționează că a fost angajat pentru turneul de promovare a noului album al lui Smith, "Based on a True Story", după ce a apărut pentru prima dată pe scenă alături de artist în decembrie 2024.

Conform declarațiilor de la dosar, Smith i-ar fi spus violonistului: "Tu și cu mine avem o conexiune foarte specială, pe care nu o am cu nimeni altcineva".

Acuzatorul lui Smith susține că a găsit un bilet din care a înțeles că urmează să facă sex cu un bărbat într-o cameră de hotel

Joseph mai relatează un incident care s-ar fi petrecut în martie 2025. La momentul respectiv, geanta și cheia camerei sale de la hotel ar fi dispărut, fiindu-i returnate câteva ore mai târziu.

În aceeași noapte, violonistul a constatat că ar fi intrat cineva ilegal în camera sa, unde afirmă că a găsit "șervețele umede și medicamente pentru tratarea HIV" având numele unei alte persoane.

În plus, ar mai fi găsit un bilet cu următorul mesaj: "Brian, mă întorc cel târziu la 5:30, doar noi <3, Stone F".

După incident, violonistul a concluzionat că o persoană necunoscută se va întoarce în curând în camera sa pentru a întreține raporturi sexuale cu el.

Brian Joseph susține că a anunțat securitatea hotelului și reprezentanții lui Smith în legătură cu incidentul, pe care l-a raportat și poliției.

Ulterior, instrumentistul pretinde că a fost "făcut de rușine" de un membru al echipei de management a lui Smith și i s-a reziliat contractul pentru că "ar fi inventat totul".

Petentul se mai plânge că, în urma concedierii, s-a îmbolnăvit de PTSD (sindromul de stres post-traumatic, n.r.) și s-a confruntat cu neajunsuri financiare.

Ce spune avocatul lui Will Smith

Allen B. Grodsky, avocatul lui Will Smith, a negat acuzațiile aduse actorului.

"Acuzațiile domnului Joseph cu privire la clientul meu sunt false, nefondate și nechibzuite. Le respingem categoric și vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a răspunde și pentru a ne asigura că adevărul triumfă", a declarat el.

"Based on a True Story" este primul album muzical lansat de Will Smith în ultimii 20 de ani.

Între temele abordate în cântece figurează inclusiv incidentul în care Smith l-a pălmuit pe Chris Rock la Premiile Oscar din 2022, după ce prezentatorul a făcut remarci considerate deplasate despre soția actorului, Jada Pinkett Smith.

Cei doi trăiesc separat din 2016.

Albumul lui Smith este considerat de critici și de profesioniștii industriei muzicale drept un eșec, nereușind să ajungă în clasamente la nicio categorie importantă și staționând o săptămână pe locul 79 în topul descărcărilor din Marea Britanie.