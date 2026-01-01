Nicuşor Dan: La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi. Şeful statului transmite celor răniţi o recuperare rapidă şi sincere condoleanţe familiilor victimelor şi poporului elveţian.

”La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi”, este mesajul postat pe platforma X de preşedintele Nicuşor Dan.

”Le urez celor răniţi o recuperare rapidă şi transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin”.

Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.

Ministerul de Externe anunţă că face demersuri după explozia din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, pentru a afla informaţii despre eventuale victime de naţionalitate română, însă procedurile nu au fost finalizate de către autorităţile locale.