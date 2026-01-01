MAE face verificări după explozia din stațiunea de schi din Elveția, unde au murit 10 oameni: "Nu am primit cereri de asistență"

Explozie într-on stațiunea de schi din Elveția, au murit 10 oameni. FOTO Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a comunicat joi că s-a autosesizat în legătură cu explozia din stațiunea de schi din Elveția în care au murit 10 oameni și precizează că procedurile de identificare sunt în curs. Până în prezent, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară, potrivit sursei citate.

MAE informează că, prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariţiei în mass-media a informaţiilor cu privire la producerea unei explozii în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale competente, în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate.



Procedurile specifice de identificare a persoanelor afectate de incident sunt în curs şi că, până în prezent, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară.

Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna se deplasează în zonă, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor, dacă situaţia va impune.



MAE aminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna:



Telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.