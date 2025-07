Directorul Salrom anunță că nu achită prima factură pentru cina de 12.500 de euro: „Conține o eroare de redactare. Nu a fost un sejur”

Directorul SNS Salrom, Constantin Dan Dobrea. Sursa foto: Alex Micsik/ Agerpres foto

În plin scandal legat de „cina” de 12.500 de euro, cu 900 de euro bacșiș, organizată de Salrom după dezastrul de la Salina Praid, directorul companiei de stat a transmis vineri că nu a achitat factura care a apărut în presă „deoarece conține o eroare de redactare” și că, așa cum susținuse Constantin Dan Dobrea și joi, la Antena 3 CNN, „nu a fost vorba de un sejur la locația respectivă, ci de un eveniment singular care a avut loc în după amiaza zilei de 13 iunie 2025”.

În comunicatul transmis vineri, directorul Salrom spune că suma pentru eveniment nu va fi achitată deloc, ci doar că factura inițială emisă de locația-gazdă nu a fost plătită din cauza detaliilor care nu sunt conforme nu detaliile cinei.

„Au fost peste 125 de participanți din toată Europa. Exact pentru aceștia s-a plătit și eu nu consider ca la un număr atât de mare de participanți suma a fost una foarte mare.”, a declarat, joi, la Antena 3 CNN, directorul Salrom.

Directorul Salrom, Constantin Dan Dobrea, a fost anunțat miercuri în direct, la Antena 3 CNN, de către ministrul Economiei, că va fi demis, împreună cu întreaga conducere a Salrom, pentru dezastrul de la Salina Praid și pentru „cina” de 12.500 de euro organizată de Salrom după surparea salinei. „Decizia o iau eu de data asta”, a subliniat Radu Miruță.

Evenimentul Salrom a fost pe 10-13 iunie, pe factură apare „sejur 13-30 iunie”

„Dacă ne uităm pe factură, factura este pentru un sejur din perioada 13 iunie 30 iunie, după ce s-a terminat acel eveniment care a avut loc într-o cu totul altă localitate, că dacă ne uităm pe site-ul evenimentului a fost la București, locația este în altă parte. Deci explicațiile acestea cu privire că a fost o cină în cadrul evenimentului nu se potrivesc cu datele de pe factură, unde scrie foarte clar „sejur 13-30” nesuprapus nici măcar o zi cu datele evenimentului invocat.”, a insistat ministrul Economiei.

Constantin Dan Dobrea: „Dacă-mi este permis domnule ministru, lucrurile stau în felul următor: Așa cum domnul ministru a spus ceva mai devreme, da, locația a fost Casa Timiș. A fost aleasă acea locație pentru că înainte de întâlnirea de la prânz, acea întâlnire final a fost la prânz și a durat câteva ore. Din câte am înțeles, toți colegii producători de sare au vrut să vadă mina de la Slănic Prahova. Cea mai apropiată locație unde puteai să ai peste 120 de invitați la nivel european era Casa Timiș. De asta s-a organiza organizat la Casa Timiș. Mai mult decât atât, vorbim doar de data de 30 iunie. Nu a durat mai mult de 4-5h, cred, acel eveniment, iar faptul că pe factură scrie ce scrie, cred că ar trebui cineva să-i întrebe. Eu am văzut-o ca și dumneavoastră, domnule ministru, azi dimineață, da, eu nu am văzut-o mai devreme. Așa că ei trebuie să spună ce au ridicat în SPV, cum au emis acea factură. Nu noi.”

Ministrul Economiei, replică acidă: Dacă primiți o factură pe care scrie „servicii de prostituție” plătiți 12.000 euro pe o factură care nu are legătură cu ce spuneți?

„Dacă dumneavoastră primiți o factură pe care scrie „servicii de prostituție” plătiți 12.000 euro pe o factură la care vă uitați și n-are legătură cu ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat?

Țara arde și s-a ales, chiar și pentru o zi, una dintre cele mai scumpe locații din România, în condițiile în care nu știm cum să adunăm bani la buget, în condițiile în care obiectivul pe care trebuia să-l protejăm se prăbușește, în condițiile în care de 20 de ani de când sunt tot felul de rapoarte care menționează că se va întâmpla asta, nu s-a făcut nimic. S-a terminat țara în care unul pune pe altul. Dumneavoastră sunteți membru și în consiliu de administrație care votează director unde sunteți și director, cu un salariu care n-are legătură cu ce s-a întâmplat. Și mie mi se pare o agresiune, la adresa oamenii care plătesc taxe din România, să încercați să explicați că Salrom își face treaba cât timp la Praid așteptăm la prima ploaie, probabil să se prăbușească tavanul acelui zăcământ, pentru care o întreagă comunitate trăia. Știu că a funcționat până acum, știu că poate supără, dar nu va mai funcționa pe tura asta.”, a răspuns ministrul, vizibil iritat.

Salrom (Societatea Națională a Sării) este singurul producător de sare din România. Societatea Națională a Sării a fost înființată în anul 1997 prin reorganizarea fostei Regii Autonome a Sării București, având în prezent șapte sucursale în țară. Salrom este o companie cu capital majoritar de stat.