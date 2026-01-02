Cum a ajuns Nezet-Seguin să dirijeze Concertul anual de la Viena, după ce a înlocuit un rus dat afară din cauza lui Putin

Totul a început în 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Filarmonica din Viena tocmai sosise la New York pentru trei concerte, când conducerea orchestrei s-a întâlnit cu directorului artistic al Carnegie Hall și au decis că dirijorul rus, un admirator al lui Putin, nu mai poate concerta. În locul lui a venit Yannick Nézet-Séguin, un dirijor celebru în America de Nord și mai puțin cunoscut în Europa. De origine canadiană, pianist, homosexual, însurat cu un violonist, decizia de a dirija Concertul anual de la Viena a stârnit controverse puternice în România.

The Toronto Star relatează într-un amplu reportaj cum a ajuns Nézet-Séguin să dirijeze Concertul anual de la Viena. Pentru asta trebuie să ne întoarcem în timp. Anul era 2022, cu doar patru zile înainte ca Valeri Gherghiev să conducă celebra orchestră austriacă într-un turneu la Carnegie Hall, Nézet-Séguin intra în sală pentru a dirija Orchestra din Philadelphia când a observat un afiș pe perete pentru concertul vienez. „Pare un program de-al lui Yannick”, își amintește că s-a gândit. „De acolo, restul este istorie”, îi spune el reporterului, despre acest vis pe care l-a crezut odată „imposibil de atins”.

Dirijorul și pianistul ruși, interziși de la concert

Invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, a determinat orchestra să-i înlocuiască pe Gherghiev și pe pianistul Denis Mațuev, ambii susținători ai președintelui rus Vladimir Putin. Pentru că a preluat concertul într-un timp atât de scurt, Nézet-Séguin a fost „recompensat” cu dirijarea concertului de joi, format din valsuri, transmis la televiziune în întreaga lume pentru un public de milioane.

„A fost modul nostru de a-i spune mulțumesc, pentru că ne-a ajutat să salvăm turneul”, a declarat violonistul Daniel Froschauer, președintele Filarmonicii din Viena.

Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, este director muzical al Orchestrei din Philadelphia, al Operei Metropolitane din New York și al Orchestre Métropolitain din Montreal. La trei zile după interpretarea Simfoniei a IX-a de Beethoven la Carnegie Hall, Rusia a invadat Ucraina.

Filarmonica din Viena tocmai sosise la New York pentru trei concerte programate începând cu 25 februarie, urmate de alte două în Florida. Conducerea orchestrei s-a întâlnit la biroul directorului artistic al Carnegie Hall, Clive Gillinson, unde s-a decis că Gherghiev și Mațuev nu vor mai apărea conform programului.

Gillinson l-a sunat pe Nézet-Séguin, dar a dat peste mesageria vocală. „Făceam exerciții online cu antrenorul meu personal, de acasă”, a povestit Nézet-Séguin.

L-a sunat înapoi după antrenament și a acceptat angajamentul, strecurat înainte de premiera de pe 28 februarie, la Met, a versiunii originale în limba franceză a operei „Don Carlos” de Verdi, într-un weekend care includea deja și o repetiție la „Tosca” de Puccini.

Nézet-Séguin a fost de acord să păstreze programul original, care începea cu Concertul pentru pian nr. 2 și Simfonia nr. 2 de Rahmaninov. Carnegie a aflat de la managerul lui Seong-Jin Cho că pianistul sud-coreean era disponibil și dispus să călătorească din Germania, însă Cho dorea să schimbe programul cu Concertul pentru pian nr. 1 de Ceaikovski, pe care îl cântase mai recent. Orchestra nu avea însă partiturile la drum și a insistat asupra Rahmaninovului, pe care Cho îl interpretase ultima oară în 2019.

O noapte târzie într-un bar

Clădirea în care locuiește Cho, în cartierul Mitte din Berlin, are reguli care îi interzic să cânte la pian noaptea. Personalul casei de discuri Deutsche Grammophon a aranjat ca el să poată exersa la pian în barul BPM al hotelului nhow. A ajuns acolo târziu, după ce efectuase un test COVID necesar pentru zborul de la ora 7 dimineața.

„Încă erau oameni acolo. Beau, iar eu repetam Rahmaninov 2”, a spus Cho. „Când aveam nevoie de o pauză, de relaxare, de fiecare dată când mă opream din cântat, ei aplaudau, crezând că susțin un recital”, și-a amintit el.

Cho a stat la pian până la ora 4.00 dimineața, apoi a zburat la Frankfurt și de acolo la aeroportul JFK din New York, unde a aterizat la ora 14.00. A ajuns la hotelul Thompson Central Park New York o oră mai târziu și s-a dus direct la Carnegie pentru repetiții. Între timp, Nézet-Séguin se afla la Met, dirijând repetiția generală a operei „Don Carlos”. Când dirijorul a ajuns la Carnegie, mai rămăseseră doar aproximativ 10 minute pentru a lucra împreună.

„Era foarte palid”, își amintește Nézet-Séguin. „Mi-am dat seama că nu dormise.”

Concertul din acea seară a fost un succes, la fel și cele de sâmbătă și duminică. „I-a schimbat viața și ne-a schimbat relația”, a spus Froschauer.

Cho a cântat fără partitură la debutul său cu Filarmonica din Viena. Când s-a întors la hotel după tot acel stres, îi curgea sânge din nas.

După premiera „Don Carlos”, Nézet-Séguin și Cho au reluat programul de deschidere pe 1 martie, la Naples, în Florida. Aproximativ 10 zile mai târziu, Nézet-Séguin a fost diagnosticat cu coronavirus și a ratat reprezentația „Don Carlos” din 26 martie, transmisă la nivel mondial.

„Nu pot da vina doar pe acel episod pentru faptul că am luat COVID, dar cu siguranță a contribuit”, a spus Nézet-Séguin despre programul extrem de aglomerat care l-a epuizat. „Totuși, nu regret că relația cu Filarmonica din Viena s-a legat în acest fel.”

O relație tensionată

Nézet-Séguin a debutat cu Filarmonica din Viena în 2010, dar nu mai lucraseră împreună de cinci ani până la acel weekend din New York. Ulterior, orchestra l-a invitat pentru Concertul de Vară din iunie 2023, desfășurat în aer liber la Palatul Schönbrunn, pentru un turneu în California în luna martie a acestui an, urmat de o săptămână de concerte la Viena și un eveniment de mare vizibilitate la Palais Garnier din Paris.

„Yannick era foarte concentrat pe America de Nord. … În Europa nu era atât de cunoscut”, a declarat contrabasistul Michael Bladerer, directorul general al orchestrei. „Știam, de asemenea, că avem mulți dirijori în vârstă și că vom avea nevoie de unii mai tineri pentru viitor.”

Printre iluștrii predecesori ai lui Nézet-Séguin, la pupitrul Concertului de Anul Nou, se numără Herbert von Karajan, Carlos Kleiber, Claudio Abbado, Riccardo Muti și Daniel Barenboim.

După ce Muti a programat pentru 2025 o lucrare de Constanze Geiger, prima compoziție semnată de o femeie inclusă în Concertul de Anul Nou de la Viena, Nézet-Séguin a ales pentru 2026 lucrări de Josefine Weinlich și Florence Price, care au fost intercalate printre piesele familiei Strauss.

Nézet-Séguin a dirijat îmbrăcat într-un costum Louis Vuitton realizat la comandă.

„Încă mă ciupesc ca să mă conving că e real”, a spus el. „Cred că orice tânăr dirijor visează, la un moment dat, să conducă acest concert, dar pare ceva aproape imposibil de atins, pentru că nu poți pur și simplu să aplici pentru un asemenea angajament”, a mai adăugat dirijorul.

Controverse în România

În România, după difuzarea concertului, pe rețelele sociale a urmat o furtună de comentarii.

Deși prestația acestuia a fost lăudată în presa din lumea întreagă, iar oamenii din sală au încălcat „eticheta” și, fascinați de spectacolul oferit de Nézet-Séguin, au scos telefoanele ca să imortalizeze momentele, orientarea sexuală a dirijorului și faptul că acesta a avut unghiile date cu ojă au atras furia unor persoane publice din România, dar și ale unor internauți.

Oamenii s-au arătat nemulțumiți de asocierea Concertului anual de la Viena cu membrii comunității LGBT.