Rușii au spulberat cu rachete un bloc de locuințe în Harkov, în plină zi. Un copil a fost ucis, zeci de persoane sunt rănite

2 minute de citit Publicat la 21:50 02 Ian 2026 Modificat la 21:53 02 Ian 2026

Un bloc de locuințe a fost complet distrus în urma atacului rusesc. Foto: Serviciul ucrainan de urgență via X

Forțele ruse au lansat vineri după-amiază un atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din orașul ucrainean Harkov, ucigând un copil și rănind cel puțin 19 persoane, inclusiv un bebeluș de șase luni, scrie Kyiv Independent citând autoritățile regionale.

Cadavrul copilului a fost recuperat din ruinele unui bloc de apartamente distrus în urma atacului, a declarat primarul Igor Terehov.

Șaisprezece dintre răniți au fost spitalizați, inclusiv o femeie în stare gravă, a declarat guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov.

În total, 28 de persoane au solicitat asistență medicală în urma loviturilor efectuatie de ruși, potrivit acestui oficial.

Operațiunile de căutare și salvare erau în desfășurare la fața locului, la ora acestei actualizări.

Atacul rusesc a distrus complet un bloc de locuințe

Atacul de vineri a distrus o clădire rezidențială cu cinci etaje și a avariat alte infrastructuri civile, între care un centru comercial.

"Clădirea a fost complet distrusă de atac, care a declanșat un incendiu", a precizat Oleg Sinegubov într-o postare pe Telegram.

El a avertizat că bilanțul victimelor ar putea să crească, întrucât se estimează că mai sunt victime prinse sub dărâmături.

Informațiile preliminare arată că forțele ruse au lansat două rachete în loviturile efectuate vineri după-amiază, a declarat, la rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Din păcate, exact așa tratează rușii viața și oamenii: continuă uciderile, în ciuda tuturor eforturilor lumii și, mai ales, ale Statelor Unite, de a media diplomatic. Doar Rusia nu vrea ca acest război să se termine și face tot ce poate în fiecare zi pentru a se asigura că războiul continuă", a continuat el.

Atacul din 2 ianuarie vine la o zi după ce trupele ruse au lovit Parcul Ecologic Feldman de lângă Harkov cu o bombă planantă.

Oleksandr Feldman, membru al parlamentului ucrainean și fondator al eco-parcului, a declarat că zeci de animale au fost ucise și rănite.

Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, este situat la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia și a fost vizat în mod regulat de forțele Moscovei pe parcursul anilor de război.