A murit Șuier, unul dintre cei mai respectați câini polițiști din România

Șuier a fost un partener de încredere al autorităților și a jucat un rol esențial în siguranța comunității / sursă foto: Facebook- Eduard Ionescu

A murit Șuier, unul dintre cei mai respectați câini polițiști din România, a anunțat, vineri seară, Poliția Română. Câinele era specializat în detectarea drogurilor și a fost folosit inclusiv la mari festivaluri de muzică. Șuier se pensionase în martie 2025 și nu avea nici zece ani când a murit, relatează Agerpres.

„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii. Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”, a anunțat Poliția Română pe Facebook.

Șuier a fost specializat în detectarea substanțelor interzise. El a participat în multe misiuni importante, în situații dificile.

A fost unul dintre câinii pe care Poliția Română i-a folosit la festivalurile Untold și Neversea, pentru a depista petrecăreții care aveau droguri în posesia lor.

După pensionarea sa, în martie 2025, Șuier a fost adoptat de ultimul său partener de misiuni. Câinele urma să împlinească 10 ani în această lună.