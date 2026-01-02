Doi medici deschid una dintre cele mai mari galerii de artă din țară. Românii vor putea admira artiști care sunt expuși și în New York

DIMIR & SON reunește lucrări de pictură și sculptură contemporane semnate atât de artiști români consacrați, cât și de creatori emergenți atent selectați. Foto: Instagra/DIMIR & SON

Doi medici români deschid una dintre cele mai mari galerii de artă independentă din țară și lansează The Cureators, un proiect cu extensie internațională. Publicul din România va avea astfel ocazia să descopere la Cluj lucrări și artiști care vor fi expuși și în New York, relatează Agerpres.

„Un nou proiect cultural românesc își propune să creeze o punte activă între scena artistică europeană și cea americană. Doi medici români, dr. Dimir Cătălin și dr. Antonia-Maria Ghișa, deschid la Cluj-Napoca DIMIR & SON, una dintre cele mai mari galerii de artă independentă din România, și anunță lansarea, în vara acestui an, a unei galerii 'oglindă' la New York, sub marca The Cureators, dedicată promovării artei românești pe scena internațională”, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri de organizatori.

Concepută ca un hub cultural activ, DIMIR & SON nu se limitează la expoziții de artă, ci funcționează în jurul a două direcții complementare și prezintă publicului o colecție de obiecte de artă și o colecție de evenimente, toate dezvoltate sub marca The Cureators.

„Galeria din Cluj-Napoca, cu o suprafață de peste 300 mp, este amenajată într-o clădire istorică de pe Dealul Cetățuia. Cu o vechime de peste 350 de ani, spațiul a avut utilizări multiple de-a lungul timpului, inclusiv ca închisoare, iar astăzi este convertit într-un loc dedicat libertății de expresie prin artă și dialogului cultural.

DIMIR & SON reunește lucrări de pictură și sculptură contemporane semnate atât de artiști români consacrați, cât și de creatori emergenți atent selectați. Deschiderea oficială pentru public va avea loc miercuri, 7 ianuarie 2026, de la ora 18:00”, au explicat organizatorii.

Dr. Dimir Cătălin, medic stomatolog, antreprenor și curator, a dezvoltat în timp o relație profundă cu arta, văzută ca un spațiu al introspecției și al echilibrului interior. Fondator al conceptului Dentistry 2.0 și al clinicii stomatologice D'Institute, acesta a integrat constant designul, estetica și grija pentru om în practica sa profesională. De-a lungul anilor, practica sa profesională s-a extins natural către artă, văzută nu ca un lux, ci ca un instrument de introspecție, echilibru și vindecare emoțională.

Dr. Antonia-Maria Ghișa este medic specialist radiolog și deținătoare a Diplomei Europene în Radiologie (EDiR), cu formare în România și experiență clinică internațională. Parcursul său profesional în imagistica avansată i-a modelat o perspectivă atentă la detalii, structură și la ceea ce rămâne adesea nevăzut. Perioadele petrecute în New York, în contact direct cu scena de artă contemporană, precum și explorările din Asia, au contribuit la o viziune care aduce împreună arta, starea de bine și comunitatea. În prezent, ea dezvoltă The Cureators la nivel internațional, ca un concept ce propune spații curatoriate pentru reflecție, dialog și reconectare.

Un element distinctiv al proiectului DIMIR & SON este prezența lui Timon Dimir, fiul lui Cătălin Dimir. În vârstă de 10 ani, acesta aduce o perspectivă simplă și sinceră asupra artei, nealterată de reguli sau convenții, din perspectiva unui copil. Tânărul a participat la mai multe expoziții de artă plastică și a câștigat marele premiu al International STEM Olympiad Barcelona, categoria Știință