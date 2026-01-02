Sondaj: 74% dintre ucraineni resping planul de pace cu retragerea din Donbas și reducerea armatei

69% dintre ucraineni susțin un plan de pace care ar îngheța războiul cu garanții de securitate. Foto: Profimedia Images

Conform rezultatelor unui sondaj publicat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev pe 2 ianuarie, 74% dintre ucraineni se opun unui plan de pace care ar include retragerea Ucrainei din regiunea Donbas și o limitare a dimensiunii armatei fără garanții de securitate fiabile, potrivit Kyiv Independent.

Rezultatele sondajului, realizat între 26 noiembrie și 29 decembrie pe un eșantion de aproximativ 1.000 de ucraineni din întreaga țară, au arătat, de asemenea, că 69% dintre ucraineni susțin un plan de pace care ar îngheța războiul cu garanții de securitate, atâta timp cât Ucraina nu este obligată să recunoască oficial teritoriile ocupate de Rusia ca parte a Rusiei, a declarat Institutul Internațional de Sociologie din Kiev în comunicatul său de presă.

Rezultatele sondajului vin în contextul în care președintele american Donald Trump își continuă eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, aparent frustrat de progresul lent de la lansarea negocierilor de pace în urmă cu aproape un an. Planul inițial în 28 de puncte, susținut de SUA, pe care ucrainenii - de la soldați la politicieni - l-au respins vehement ca fiind „capitulare”, includea o retragere a Ucrainei din Donbasul parțial ocupat de Rusia, reduceri ale numărului de forțe armate și suspendarea ambițiilor de aderare la NATO. Ucraina a criticat versiunea inițială pentru că reflectă îndeaproape cerințele maximaliste ale Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat pe 23 decembrie cadrul revizuit în 20 de puncte, care, dacă va fi semnat de liderii Ucrainei, Rusiei, SUA și Europei, ar iniția un armistițiu în războiul pe scară largă, care durează de aproape patru ani.

În ciuda declarației lui Zelenski privind progresul negocierilor de pace, Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a declarat că doar 10% dintre ucraineni se așteaptă ca războiul să se încheie până la începutul anului 2026 și doar 16% cred că acesta se va încheia în prima jumătate a anului 2026.

Aproape jumătate dintre americani sunt nemulțumiți cum Trump gestionează războiul

Un alt sondaj recent realizat în SUA a arătat, de asemenea, că aproape jumătate dintre americani nu sunt în favoarea modului în care Trump gestionează războiul din Ucraina. Sondajul Economist/YouGov, realizat în rândul a aproximativ 1.500 de americani între 26 și 29 decembrie, a dezvăluit că 49% dintre respondenți dezaprobă modul în care Trump gestionează războiul.

Același sondaj a arătat că 29% dintre respondenți sunt în favoarea creșterii ajutorului militar american pentru Ucraina, în timp ce 20% au susținut menținerea nivelului actual.

Cel mai nou plan de pace al Ucrainei a propus soluționarea problemei Donbasului prin crearea unei „zone economice libere” în regiune, acolo putând fi stimulate interesele americane de afaceri – o încercare de a-l convinge pe președintele american, Donald Trump, să accepte un deznodământ în favoarea Ucrainei.

În acest context, oficialii americani au vorbit de progrese semnificative în discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și au sugerat că administrația Trump ar fi pregătită să ofere garanții de securitate robuste pentru Ucraina, dar că oferta „nu va fi disponibilă la nesfârșit”. Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept „pachetul de platină”.