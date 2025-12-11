Ucraina a trimis SUA răspunsul său la planul de pace propus. Trump spune că liderii europeni vor o întâlnire

Foto: Profimedia Images

Ucraina a trimis Statelor Unite răspunsul său la planul american de pace, miercuri, conform mai multor surse americane și ucrainene citate de CNN. Astfel conturul unui potențial plan final de pace începe să apară după îndelungi presiuni ale administrației Trump, care face clar că vrea să rezolve problema războiului cât mai repede cu putință.

Eforturile de a încheia războiul din Ucraina au accelerat puternic în ultimele săptămâni – președintele Donald Trump a sugerat, miercuri, că o soluție ar putea „fi găsită curând” . El le-a spus reporterilor, la Casa Albă, că „mulți spun că suntem mai aproape decât am fost vreodată de un acord de pace”.

Trump a spus că a „discutat despre Ucraina în niște termen foarte duri” cu liderii britanic, francez și german. El spune că europenii au propus ideea unui summit al aliaților Ucrainei, împreună cu Volodimir Zelenski, în weekend.

„Vom face o evaluare în funcție de ce propun ei. Nu vrem să ne pierdem timpul”, a declarat președintele american referitor la această presupusă propunere a liderilor europeni.

Un diplomat european a descris, de asemenea, discuțiile ca „progresând rapid” pe fondul unor presiuni tot mai mare ale administrației americane și a nerăbdării președintelui american.

O lună de negocieri intense

Frenezia diplomatică provocată de apariția așa-zisului plan de pace în 28 de puncte, în urmă cu o lună, a continuat și de-a lungul ultimelor zile.

După o serie de consultări cu Ucraina și după o întâlnire la Moscova, planul pro-rus în 28 de puncte a fost revizuit și adus la doar 20. Negociatorii au încercat să-l facă acceptabil pentru ambele părți, însă nu există încă vreo indicație că acesta va fi acceptat nici măcar de ruși, Putin vorbind inclusiv de dorința sa de a cuceri tot estul Ucrainei pe cale militară.

Pe lângă acest plan de pace se negociază și alte două documente – garanții de securitate pentru Ucraina și un plan de recuperare economică pentru țara invadată. Zelenski a declarat că a avut o discuție pe tema documentului cu numărul trei, miercuri.

Discuțiile continuă, însă, și este neclar dacă vor exista schimbări sau dacă Ucraina a făcut ea însăși propuneri de schimbare la documentele discutate.

Presupusul plan aflat în discuție

Doi diplomați europeni familiarizați cu discuțiile schiței de plan în 20 de puncte au declarat că se propune o zonă demilitarizată de-a lungul linie de contact.

De asemenea, se cer garanții de securitate robuste pentru Ucraina, o formulă similară cu cea a articolului 5 al NATO și o aderare a Ucrainei la UE până în 2027.

Se elimină, de asemenea, și o prevedere extrem de controversată care stipula că Ucraina nu va putea niciodată să adere la NATO. În noua schiță nu se precizează nimic legat de NATO.

Totuși, la presiunea lui Trump, documentul cere ca Ucraina să organizeze alegeri, un element de propagandă rusă preluat de Trump, regimul de la Kremlin considerându-l pe președintele ucrainean „ilegitim”.

Zelenski a spus că e deschis să organizeze noi alegeri în 60 până la 90 de zile după semnarea acordului, dacă vor exista garanții de securitate clare.

Conform diplomaților, schița actualizată în 20 de puncte conține elemente ale vechiului plan care ar provoca îngrijorări printre ucraineni și europeni.

Printre ele se numără recunoașterea formală de către SUA a teritoriilor ocupate ca aparținând Rusiei. De asemenea, armata ucraineană ar urma să fie plafonată la maximum 800.000 de militari.

În timp ce negocierile continuă, există o acceptare în interiorul guvernului SUA al faptului că discuțiile sunt fragile și că propuneri legate de concesii teritoriale pot periclita rapid orice rezultat.

În același timp, nu există încă niciun semn că Vladimir Putin își dorește cu adevărat un acord de pace, conform oficialilor europeni și NATO.

„Dacă există o cale de a aduce la un acord cele două părți, noi suntem singurii din lume care o pot face și asta încercăm să facem.

Dar, până la urmă, ține de ei, dacă ei decid că nu vor să oprească războiul, atunci războiul va continua”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio.