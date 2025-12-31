Un bărbat a cântat colinde timp de 42 de ore fără întrerupere, pentru a intra în Cartea Recordurilor

După 32 de ore, Purchase a fost tentat să renunțe din cauza halucinațiilor provocate de lipsa somnului. Foto: Facebook / David Purchase

Era ora 17:55, vineri seara, în orașul Gloucester. David Purchase încă mai cânta, la 41 de ore și 55 de minute de la momentul în care începuse. Vocea îi era răgușită, picioarele îi tremurau, iar oboseala i se citea în ochi, însă adrenalina și prezența unui mic public l-au ajutat să ducă provocarea până la capăt. Purchase, în vârstă de 63 de ani, a reușit să cânte colinde timp de 42 de ore consecutive, scrie Washington Post.

„Știu, sunt nebun”, a spus el într-un interviu acordat The Washington Post. „Entuziasmul de a face ceva ce nu mai fusese făcut până acum a fost un sentiment incredibil.”

David Purchase este proprietarul unui mic local de sandwich-uri, On Toast, situat pe docurile istorice din Gloucester. Mama sa a fost cântăreață, iar el a început să cânte încă din copilărie. Cu aproximativ un an în urmă, a început să caute idei pentru un eveniment de Crăciun dedicat comunității, care să aducă oamenii împreună și să atragă atenția asupra zonei.

„M-am gândit la cântat și m-am întrebat dacă există un record mondial pentru cântat continuu”, a povestit el. A descoperit că recordul absolut era de 105 ore, imposibil de atins pentru el. Apoi a aflat că există o categorie separată pentru cântece de Crăciun, unde recordul era de 32 de ore. Inițial, a considerat că poate depăși această performanță.

Planurile i-au fost date peste cap însă când a aflat că un concurent din Nigeria stabilise un nou record de 40 de ore. Purchase a decis atunci să își ridice obiectivul la 42 de ore, pentru a avea un avantaj clar.

Astfel, a început programul de antrenament, foarte asemănător cu cel pentru maraton. O astfel de experiență avea deja după ce alergase Maratonul de la Londra în 2022. A alergat zilnic câte cinci kilometri pentru a-și îmbunătăți capacitatea pulmonară și controlul respirației. „A fost o provocare vocală, dar și una fizică”, a explicat el.

Reguli stricte din partea Guinness World Records

Guinness World Records i-a transmis un set strict de reguli: avea dreptul la pauze de cinci minute la fiecare oră, cu maximum 30 de secunde între melodii. Pauzele puteau fi cumulate, iar mâncatul, mersul la toaletă sau odihna erau permise doar în acest timp.

Evenimentul a avut loc într-o berărie locală. Purchase a început să cânte la miezul nopții, pe 11 decembrie. A interpretat colinde clasice precum „White Christmas” și „Winter Wonderland”, dar și piese moderne, inclusiv „All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey. În total, a ales 38 de melodii, pe care le-a cântat de 18 ori fiecare, ajungând la 684 de piese.

Deși știa versurile aproape pe de rost, oboseala l-a obligat să țină partiturile în față. Prieteni și membri ai comunității s-au implicat ca martori, organizatori și supraveghetori, iar întreaga performanță a fost filmată. Una dintre prietenele sale, Liz Tonkin, a petrecut 33 de ore la fața locului, ocupându-se de hidratare, mâncare și rotația martorilor.

La un moment dat, în jurul pragului de 32 de ore, Purchase a fost tentat să renunțe din cauza halucinațiilor provocate de lipsa somnului. A continuat însă, sprijinit de public, de familie și de un scurt somn de câteva minute. Spre final, sosirea fiicelor sale și a nepotului i-a dat un ultim impuls.

Ultima piesă cântată a fost „Jingle Bells”, într-o atmosferă pe care a descris-o drept „electrică”. După Crăciun, Purchase va trimite către Guinness World Records documentația completă, inclusiv înregistrările video, pentru validarea recordului.

„Sunt mândru de ce am reușit”, a spus el. „Dar recunosc că nu m-am mai apropiat de niciun cântec de Crăciun de atunci. Cred că a fost suficient.”