Negocierile ucrainenilor cu SUA s-au blocat la teritoriile ocupate: „Americanii pun presiune, să avem acordul «mai repede, mai repede»”

1 minut de citit Publicat la 14:10 08 Dec 2025 Modificat la 14:10 08 Dec 2025

Foto: Profimedia Images

Problema teritoriilor ocupate este „cea mai dificilă de rezolvat” în negocierile menite să pună capăt războiului din Ucraina, mai ales pentru că statul agresor insistă ca forțele ucrainene să se retragă în mai multe zone care încă se află sub controlul armatei ucrainene, a declarat, luni, pentru AFP, un oficial de rang înalt implicat în discuții. Agenția de presă nu a divulgat naționalitatea sursei citate.

Această cerere „rămâne şi este chestiunea cea mai problematică”, a afirmat sursa, informată despre ultimele runde de discuţii între ucraineni şi americani, din weekend.

„Putin nu vrea să încheie un acord fără teritoriile ocupate. Aşadar, ruşii caută toate opţiunile pentru a se asigura că Ucraina cedează teritoriul” din Donbas, regiunea din estul ţării parţial ocupată de Rusia, a adăugat oficialul citat.

Rusia, care controlează cea mai mare parte din Donbas (regiunile Lugansk şi Doneţk), vrea să obţină întregul teritoriu, o cerere respinsă în repetate rânduri de guvernul de la Kiev.

Aceste declaraţii vin în timp ce preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este aşteptat, luni, la Londra, pentru a se întâlni cu aliaţii săi europeni. Anterior, preşedintele american, Donald Trump, îi reproşase că „nu i-a citit” propunerea de soluţionare a conflictului.

Guvernul american presează Ucraina să aprobe „cât mai repede” un plan care să pună capăt războiului, dar Ucraina „nu poate accepta totul fără să examineze detaliile”, a precizat oficialul citat de AFP.

„Americanii pun presiune, de genul «mai repede, mai repede, mai repede», dar partea ucraineană «nu poate accepta totul fără a examina detaliile»”, a afirmat sursa citată.

Ucrainenii le-au transmis negociatorilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner că „sunt necesare o muncă mai intensă şi o căutare de idei”, conform sursei citate.

Sursa citată a spus că negocierile destinate să pună capăt războiului „progresează, dar există probleme complicate, cum ar fi cea privind teritoriile”.

Ea a calificat drept „teribilă” varianta iniţială a planului propus de americani la sfârşitul lunii noiembrie, în 28 de puncte, şi considerată pe scară largă ca fiind extrem de favorabilă Kremlinului.

O versiune din 20 de puncte, elaborată ulterior de americani şi ucraineni la Geneva, este „mai mult sau mai puţin acceptabilă” pentru Ucraina, dar „probleme delicate” rămân, a detaliat aceasta.