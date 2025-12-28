Momentul în care Aleksandr Lukaşenko este împins şi cade pe gheaţă în timpul unui meci de hochei

Preşedintele Belarusului, Alexandr Lukaşenko, căzut pe gheaţă. Foto: Captură video X

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a fost surprins chiar în momentul în care este împins şi cade, în timpul unui meci de hochei. El a fost împins, accidental, chiar de un coleg de echipă, care patina cu spatele.

Lukaşenko a fost lovit, și-a pierdut echilibrul, a scăpat crosa, a căzut pe spate și a reușit să se ridice doar cu ajutorul unui alt jucător.

Lukashenko spectacular fall on the ice — like a sack of potatoes ?



The ageing hockey player lost his balance, dropped his stick, fell on his back and managed to get up only with the help of another player — who had a unique chance to give Belarusians a perfect New Year’s gift. pic.twitter.com/d9oeuZdseA — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

În cursul săptămânii, Moscova ar fi desfășurat noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea întări capacitatea Rusiei de a lovi ținte din Europa şi, separat, a eliberat 123 de opozanţi deţinuţi politic, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor bieloruse de îngrășământ, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american, Donald Trump.