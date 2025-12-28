Antena 3 CNN Externe Mapamond Momentul în care Aleksandr Lukaşenko este împins şi cade pe gheaţă în timpul unui meci de hochei

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 23:26 28 Dec 2025 Modificat la 23:48 28 Dec 2025
Preşedintele Belarusului, Alexandr Lukaşenko. Foto: Captură video X
Preşedintele Belarusului, Alexandr Lukaşenko, căzut pe gheaţă. Foto: Captură video X

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a fost surprins chiar în momentul în care este împins şi cade, în timpul unui meci de hochei. El a fost împins, accidental, chiar de un coleg de echipă, care patina cu spatele.

Lukaşenko a fost lovit, și-a pierdut echilibrul, a scăpat crosa, a căzut pe spate și a reușit să se ridice doar cu ajutorul unui alt jucător.

În cursul săptămânii, Moscova ar fi desfășurat noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea întări capacitatea Rusiei de a lovi ținte din Europa şi, separat, a eliberat 123 de opozanţi deţinuţi politic, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor bieloruse de îngrășământ, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american, Donald Trump.

