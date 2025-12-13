Lukașenko eliberează peste 100 de disidenți încarcerați în schimbul ridicării sancțiunilor americane pe îngrășământul din Belarus

Aleksandr Lukașenko. Foto: Getty Images

Aleksandr Lukaşenko a eliberat, sâmbătă, 123 de opozanţi deţinuţi politic, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor bieloruse de îngrășământ, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american, Donald Trump, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Printre opozanţii eliberaţi se numără Ales Bialiaţki, activist co-laureat al Premiului Nobel pentru pace în 2022, şi o lideră a opoziţiei pro-UE, Maria Kolesnikova, se arată într-o declaraţie a delegaţiei americane, condusă de emisarul John Coale.

În acest timp, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat, la Kiev, că cinci ucraineni deţinuţi în Belarus sunt acum eliberaţi în urma înţelegerii încheiate cu SUA de Lukaşenko, vasal de facto al dictatorului Vladimir Putin.

În schimb, guvernul Statelor Unite va abroga sancţiunile împotriva exporturilor de îngrășământ din Belarus, cel mai important produs de export al țării.

Această eliberare a unor opozanţi din detenţie nu este prima făcută de Lukaşenko, dar este cea mai importantă de când administraţia Trump a iniţiat, anul acesta, discuţiile cu dictatorul de la Minsk, care stă neclintit la putere de peste trei decenii şi pe care guvernele occidentale au încercat să-l izoleze.

Oficiali americani au declarat pentru Reuters că interacţiunea cu Lukaşenko face parte dintr-un efort de a-l îndepărta pe acesta de influenţa lui Putin, demers privit cu scepticism de opoziţia din Belarus.

SUA şi Uniunea Europeană au impus sancţiuni extinse Belarusului după ce Lukaşenko a lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor, în urma alegerilor prezidenţiale din 2020 contestate de opoziţia susţinută de Occident. Majoritatea activiştilor opoziţiei care nu au fugit din ţară au ajuns în detenţie.

Sancţiunile occidentale au fost înăsprite după ce Lukaşenko a permis ca ţara sa să fie folosită de armata rusă ca platformă în lansarea invaziei împotriva Ucrainei, în 2022.