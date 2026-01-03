Armata din Republica Moldova renunţă la Kalașnikov și trece la armamentul Occidentului. Ce mai cuprinde reforma militară a Chişinăului

Armata din Republica Moldova renunţă la Kalașnikov și trece la armamentul Occidentului. sursa foto: Getty

Ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a declarat că ţara vecină îşi modernizează Armata datorită fondurilor europene pe care le-a primit Chişinăul cu acest obiectiv, de peste 100 de milioane de euro, dar şi a unei finanţări interne fără precedent. "Vom trece definitiv la armamentul care este folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne dă posibilitate și acces la baza logistică, muniție, piese de schimb. Patru-cinci unități au renunțat la Kalașnikov", a afirmat Nosatîi într-un interviu pentru Moldova 1.

Ministrul Apărării din Moldova a explicat dificultățile tehnice pe care le întâmpină actualele sisteme de monitorizare în detectarea aparatelor de zbor de mici dimensiuni:

„Trebuie de înțeles că dronele care sunt folosite acuma sunt de diferite dimensiuni și au o suprafață de reflectare relativ mică, dacă e să le comparăm cu avioane, rachete. Respectiv, sunt mai greu de identificat. La fel, și altitudinea la care zboară reprezintă o dificultate pentru aceste radare.

Dronele sunt o prioritate pentru dotarea armatei. Instruirea pentru pilotarea dronelor o să fie obligatorie pentru toți militarii, începând cu militarii prin contract până la ofițeri. Am văzut cum dronele au schimbat fața războiului din Ucraina. Avem și drone de cercetare, care oferă posibilitatea de a scana terenul până la o adâncime de un metru, și avem și drone care pot îndeplini misiuni de luptă”.

Dotări moderne pentru Armata Moldovei

Relația strategică cu Uniunea Europeană şi cu NATO pe care o are Moldova se concretizează în dotarea Armatei de la Chişinău cu armament modern.

„Următorul radar va fi livrat la începutul anului viitor, până la sfârșitul primului semestru ne propunem să fie operațional. Vom putea detecta obiecte de dimensiuni mai mici, așa ca dronele.

Procesul de la inițiere până la livrare durează trei ani, în conformitate cu cerințele UE și înseamnă că ceea ce a fost planificat anul acesta se va livra peste doi ani și jumătate. Echipamentele oferă posibilitate militarilor să fie mai bine protejați, mai bine instruiți și să fie pregătiți de a îndeplini misiunea cu succes. Sunt echipamente noi, de ultimă generație.

Obiectivul de interoperabilitate este o parte componentă a modernizării Armatei Naționale și vom trece definitiv la armamentul care este folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne dă posibilitate și acces la baza logistică, muniție, piese de schimb. O facem treptat. Patru-cinci unități au renunțat la Kalașnikov: Regimentul de Stat Major", a declarat ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, care a precizat şi ce paşi face Moldova către o Armată profesionistă:

"Actualmente, legislația ne limitează doar la convocările rezerviștilor, cei care sunt în posesia livretelor militare. Cu ceilalți nu putem pe timp de pace. De aceea, ne propunem să revizuim partea legală ca să îi instruim pe cei care doresc, pentru bărbați și femei. În 2026, pachetul legislativ va fi finalizat și va include și un buget.

Mă bucur că am reușit proiecte cu succes la Bălți, unde am renovat cazărmile pentru militari. Am reușit să facem proiecte la Căușeni, Dănceni. Acum suntem în implementarea unui proiect de reconstrucție capitală a unei cazărmi la Cahul.

Reforma va continua, fiindcă grija de oameni este o prioritate în activitatea mea, la fel ca și proiectele pentru dotarea efectivului cu mijloace necesare pentru îndeplinirea misiunilor.

Investiția în apărarea aeriană va continua să fie o prioritate. Totodată, unitățile specializate vor fi dotate cu echipamente noi pentru a îndeplini misiunile la același nivel ca în țările europene, fiindcă integrarea în arhitectura europeană este o prioritate pentru noi.

Bugetul este în creștere, mai avem până la un procent. Dar un procent nu ne va permite să avem cele necesare pentru îndeplinirea misiunilor".