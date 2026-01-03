Primele reacții de la Kremlin, după ce SUA au lovit Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro

Primele reacții de la Kremlin, după ce SUA au lovit Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro. Foto: Hepta

Autoritățile ruse au transmis sâmbătă, că nu au primit informații despre cetățeni ruși uciși sau răniți în Venezuela, după atacurile anunțate de SUA asupra țării, potrivit unei declarații a Ministerului rus de Externe, scrie TASS.

În același timp, Ministerul rus al Transporturilor nu ia în calcul „în acest moment” închiderea oficială a legăturilor aeriene cu Venezuela, a declarat pentru TASS reprezentantul instituției, Nikolai Șestakov. El a precizat că operatorii ruși nu mai zboară în prezent spre Venezuela din cauza „lipsei unui flux turistic semnificativ”, în timp ce compania venezueleană Conviasa are autorizație să opereze zboruri pe două rute.

Reacțiile de la Moscova vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o „lovitură de amploare” împotriva Venezuelei și a susținut că președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa au fost „capturați” și scoși din țară.

Pe de altă parte, Ambasada Venezuelei în Rusia acuză Statele Unite că au încălcat grav Carta ONU.

Venezuela are dreptul legal de a se apăra, a declarat ambasada.

Pretextele Statelor Unite pentru o agresiune împotriva Venezuelei sunt nefondate, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

"În această dimineață, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă o profundă îngrijorare și condamnare. Pornim de la premisa că toți partenerii care pot avea pretenții unii față de alții trebuie să caute modalități de soluționare a problemelor prin dialog. Suntem pregătiți să îi sprijinim în acest sens. America Latină trebuie să rămână o zonă a păcii, așa cum s-a proclamat în 2014. Iar Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina singură soarta, fără nicio intervenție distructivă din exterior, cu atât mai puțin una militară.", a transmis Ministerul rus de Externe.