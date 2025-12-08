Zelenski se întâlnește cu Starmer, Macron și Merz la Londra, după eșecul discuțiilor cu americanii

Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a plecat la Londra unde va avea întâlniri cu cei mai importanți lideri europeni – Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer – pentru discuții legate de negocierile pentru un armistițiu în Ucraina, informează The Guardian, luni.

Întâlnirea vine după trei zile de negocieri între reprezentanții ucraineni și cei americani, la Miami, fiind discutate propunerile americanilor pentru încetarea războiului. Discuțiile s-au încheiat fără un progres semnificativ, nefiind găsite soluții nici pentru problema teritoriilor ocupate, dar nici pentru cea a garanțiilor de pace.

Cei patru lideri urmează să se întâlnească în jurul prânzului și să discute în spatele ușilor închise. Ulterior, Zelenski este așteptat să meargă la Bruxelles și la Roma.

Duminică, prim-ministra guvernului Italiei, Giorgia Meloni, a anunțat că a discutat telefonic cu Zelenski și a reafirmat solidaritatea Italiei pentru Ucraina după atacurile Rusiei împotriva civililor din Ucraina.

Trump l-a acuzat pe Zelenski că „nu e pregătit” să accepte acordul său de pace

Donald Trump a spus că Volodimir Zelenski „nu e pregătit” să semneze un acord de pace pregătit de SUA pentru oprirea războiului din Ucraina, la finalul celor trei zile de discuții între reprezentanți americani și ucraineni.

„Sunt un pic dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, transmisă acum câteva ore. Oamenii lui o adoră (propunerea – n. red.), dar el nu a citit-o”, a susținut președintele american, în răspunsuri la întrebările reporterilor, duminică seară.

O perioadă de negociere și discuții între reprezentanți diplomatici americani și ucraineni s-a încheiat sâmbătă, însă fără un rezultat major și fără răspunsuri clare la întrebările-cheie legate de teritoriile ocupate sau garanții de securitate pentru Ucraina.

Zelenski a numit negocierile cu americanii „constructive, dar nu ușoare”.

Deși abordarea administrației Trump a devenit din nou puternic pro-rusă în ultimele săptămâni, Putin nu pare deloc dispus să renunțe la război și a spus chiar că-și dorește să cucerească militar tot estul Ucrainei și să elimine accesul acesteia la Marea Neagră.

În comentariile sale de duminică, Trump a spus că „Rusia, cred, ar accepta acordul, dar nu sunt sigur că Zelenski îl vrea. Oamenii lui îl adoră (acordul – n. red.) dar el nu e pregătit”.

Vladimir Putin însuși, în ciuda naturii profund pro-ruse a propunerilor americane, a spus că nu e de acord cu multe părți ale acestuia. Oamenii lui Trump – Steve Witkoff și Jared Kushner – au fost la Moscova săptămâna trecută, însă au eșuat în a produce un rezultat concludent după cinci ore de discuții cu dictatorul de la Kremlin.

Planul SUA pentru încetarea războiului din Ucraina a fost modificat și completat de mai multe ori după ce a apărut prima oară, parțial, în luna noiembrie. Atunci, a fost criticat că este o „listă de dorințe” a lui Putin.

În ciuda dorinței lui Trump de a forța rapid un acord, progresele pe negocieri de pace rămân lente, iar disputele privind problema teritorială și a garanțiilor de securitate rămân insurmontabile.