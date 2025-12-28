O studentă a creat un model AI pe TikTok și a fost șocată câți bani a făcut cu “Gigi”: Primul video mi-a adus 1.600 de dolari în 4 zile

În multe privințe, Gigi seamănă cu orice alt tânăr influencer de pe rețelele sociale. Cu machiaj și coafură impecabile, intră online și vorbește cu fanii ei. Împarte cu ei clipuri în care mănâncă, își îngrijește pielea, își pune ruj. Are chiar și un bebeluș drăguț care apare uneori în videoclipuri. Dar după câteva secunde, ceva poate părea… ciudat.

Poate ronțăi pizza făcută din lavă topită sau poate folosi fulgi de zăpadă și vată de zahăr pe post de luciu de buze. Uneori, mâinile ei trec prin obiectele pe care le ține.

Asta pentru că Gigi nu este reală. Este creația unei studente de la Universitatea din Illinois, Simone Mckenzie – care avea nevoie să facă niște bani în vacanța de vară, scrie BBC.

La 21 de ani, Mckenzie face parte dintr-un grup tot mai numeros de creatori digitali care produc fluxuri întregi de videoclipuri doar tastând câteva instrucțiuni simple în chatboturi AI precum Google Veo 3. Experții spun că acest gen de conținut, supranumit „AI slop” de unii critici și spectatori exasperați, invadează feed-urile de social media.

Iar cei care îl produc au mult succes.

„Un singur video mi-a adus 1.600 de dolari în doar patru zile”, spune Mckenzie. „Atunci mi-am zis: bine, continui.”

După două luni, Gigi avea deja milioane de vizualizări, iar Mckenzie câștiga mii de dolari prin fondul de creatori al TikTok, program care plătește în funcție de numărul de vizualizări. Și nu este singura care folosește inteligența artificială pentru a obține viralitate ușoară, spun specialiștii.

„Acum explodează și probabil va continua”, afirmă Jessa Lingel, profesor asociat și expert în cultură digitală la Universitatea din Pennsylvania.

Cei care creează astfel de conținut – capabili acum să genereze videoclipuri despre absolut orice în doar câteva minute – ar putea perturba masiv industria extrem de profitabilă a influencerilor.

Dar, în timp ce unii spun că AI strică rețelele sociale, alții cred, spune Lingel, că poate democratiza accesul la faimă online. Cei care nu au bani sau timp pentru decoruri spectaculoase, camere performante sau programe sofisticate de editare pot ajunge virali mult mai ușor.

Influencerii „tradiționali”, împinși în afara jocului

Influențarea online a devenit abia recent o carieră legitimă. Și totuși, în doar câțiva ani, industria a ajuns să valoreze peste 250 de miliarde de dolari, potrivit Goldman Sachs. Creatorii online își folosesc adesea propria viață – vacanțele, animalele de companie, rutina de machiaj – pentru a atrage public.

Creatorii AI pot face același lucru – doar că mai rapid, mai ieftin și fără limitările realității.

„Cu siguranță are potențialul de a zdruncina spațiul creatorilor”, spune Brooke Duffy, specialist în media digitală și socială la Cornell University.

Mckenzie, creatoarea lui Gigi, spune că îi ia doar câteva minute să genereze un video și uneori postează chiar și trei pe zi.

Pentru un influencer uman precum Kaaviya Sambasivam, 26 de ani, care are aproximativ 1,3 milioane de urmăritori pe mai multe platforme, asta este imposibil.

În funcție de video – rețetă, vlog „o zi din viața mea”, tutorial de machiaj – producția poate dura de la câteva ore la câteva zile: cumpărături, planificare, decor, lumini, filmare, montaj.

Creatorii AI sar peste aproape toți acești pași.

„Rămâne întrebarea: este asta ceva cu care putem concura? Pentru că eu sunt om. Capacitatea mea este limitată”, spune Sambasivam, din Carolina de Nord. „Există luni în care sunt terminată psihic și postez strict minimul. Nu pot concura cu roboții.”

Ea și-a început canalul în perioada pandemiei, locuind încă la părinți. Fără echipament, și-a lipit telefonul cu bandă adezivă de perete ca să filmeze. Apoi a investit bani câștigați din influență în trepiede, lumini, machiaj și ingrediente. Au fost ani de creștere.

Mckenzie spune că s-a gândit să devină influencer „tradițional”, dar nu avea banii și timpul necesare. De aceea a creat-o pe Gigi.

„Biroul meu de acasă e plin de cărți și chestii”, spune ea. „Nu e chiar cel mai atrăgător decor. E mult mai ușor când poți alege orice fundal vrei cu AI.”

„Viață reală” în videoclipuri generate de AI

Când a început, Mckenzie a cerut chatbotului Veo 3 de la Google să creeze o femeie – practic o versiune digitală a ei.

Gigi are 21 de ani, pielea bronzată, ochi verzi, pistrui, eyeliner accentuat și păr lung negru. Apoi a cerut chatbotului să o facă să vorbească. Acum, Gigi își începe fiecare video certându-i pe cei care o acuză că este AI. Apoi, ca să le „demonstreze”, mănâncă un avocado cu sclipici sau o prăjitură făcută din slime.

Duffy spune că modificările digitale nu sunt ceva nou. Mai întâi a fost Photoshop. Apoi aplicațiile de editare facială. Precursorii direcți ai actualelor clipuri hiperrealiste au fost deepfake-urile cu celebrități apărute la finalul anilor 2010.

Doar că acum arată mult mai real și se răspândesc mult mai rapid, spune ea.

Videoclipurile AI acoperă tot spectrul – de la absurd (o pisică desen animat care lucrează la McDonald’s) la hiperrealist (imagini false de pe camere de sonerie). Există în toate genurile: horror, comedie, gătit. Nimic din ele nu este real.

„Au devenit, într-un fel, o formă de cultură meme”, spune Duffy.

O americancă de 31 de ani care trăiește în Coreea de Sud are un cont TikTok dedicat unui cățel AI, Gamja, care poartă căști, gătește și își ondulează părul. A adunat milioane de vizualizări și parteneriate comerciale.

„Am vrut să combin lucruri pe care oamenii le iubesc – mâncare și căței – într-un mod care nu mai fusese făcut până acum”, spune ea.

Unul dintre cei mai mari creatori de conținut AI pe TikTok este Daniel Riley, 27 de ani. Are milioane de urmăritori, dar nimeni nu-i știe fața. Videoclipurile sale despre „călătorii în timp” au strâns sute de mii de abonați și zeci de milioane de vizualizări.

„POV: te trezești în Pompei în ziua erupției” sau „POV: te trezești ca Regina Cleopatra” – sunt printre cele mai populare.

„Mi-am dat seama că pot spune povești care altfel ar costa milioane ca să fie produse și să le ofer oamenilor acces la alte epoci direct pe telefon”, spune el.

A mai creat și o sursă de venit: cursuri prin care îi învață pe alții să facă același lucru.

Va mai ști cineva diferența?

„Nu mă mai numiți inteligență artificială”, spune Gigi la începutul fiecărui TikTok. Se ceartă cu scepticii – dar unii spectatori chiar cred că este reală.

Pe de o parte, astfel de clipuri aproape imposibil de deosebit de realitate reprezintă o problemă serioasă, spune Lingel, mai ales pentru tineri fără alfabetizare media.

„Cred că va deveni aproape imposibil ca un om obișnuit să mai facă diferența”, afirmă ea. „Vom vedea mai multă dezinformare, mai multe escrocherii, mai mult conținut… prost.”

Pe de altă parte, spun experții, AI poate fi fascinant, oferind conținut exagerat, caricatural.

„Sunt acele imagini și postări care merg pe muchia dintre realitate și iluzie și tocmai de aceea ne captează atenția”, spune Duffy.

Un studiu Harvard arată că, între utilizatorii de AI cu vârste între 14 și 22 de ani, mulți îl folosesc pentru a crea imagini și muzică.

Întrebarea este dacă discernământul uman poate ține pasul.

Aproape zilnic, spune creatoarea lui Gamja, primește mesaje de la oameni îngrijorați: cred că acel cățel mănâncă mâncare periculoasă. Pentru că ei chiar cred că se uită la un câine real.