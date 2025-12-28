Centrala nucleară Akkuyu: Rusia a oferit o nouă finanţare de 9 miliarde de dolari, în timp ce Turcia vizează lansarea în 2026

Turcia construiește prima centrală nucleară, la Akkuyu, cu ajutorul Rusiei. Sursa foto: Getty Images

Rosatom, o companie controlată de Federaţia Rusă, construieşte prima centrală nucleară din Turcia, la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, a relatat The Jerusalem Post. Conform declaraţiilor făcute de ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, centrala Akkuyu va fi operațională anul viitor.

Ministrul Energiei din Turcia a declarat că Rusia a furnizat o nouă finanțare de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania rusă de stat Rosatom, potrivit sursei citate.

Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei la Akkuyu, în provincia mediteraneană Mersin, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Centrala nucleară Akkuyu, cu o capacitate de 4.800 de megawaţi, trebuia să devină operaţională în acest an, dar a fost amânată.

"Cel mai probabil, aceasta (finanţarea) va fi utilizată în perioada 2026 - 2027. Vor exista cel puţin 4 - 5 miliarde de dolari de acolo pentru 2026 în ceea ce priveşte finanţarea externă", a declarat Bayraktar la o conferinţă de presă, organizată la Istanbul, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, au mai scris jurnaliştii de la The Jerusalem Post.

Alparslan Bayraktar a mai precizat că Turcia este în discuţii cu firme din Coreea de Sud, China, Rusia şi Statele Unite privind proiecte de centrale nucleare în provincia Sinop şi regiunea Tracia şi a adăugat că Ankara vrea să primească "cea mai competitivă ofertă".

În plus, ministrul turc al Energiei a dezvăluit că Turcia poartă discuţii cu compania ACWA Power din Arabia Saudită pentru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 5.000 de megawaţi.

"Vom finaliza acordul pentru acest proiect în primul trimestru al anului 2026, pentru 2.000 de megawaţi în prima fază. Vorbim despre un proiect de energie solară de 2.000 de megawaţi; 1.000 de megawaţi în Sivas şi 1.000 de megawaţi în Taseli", a menţionat Alparslan Bayraktar în timpul declaraţiilor, conform publicaţiei The Jerusalem Post.

Ulterior, oficialul a mai spus: "Discutăm un proiect de energie solară şi stocare şi cu o altă firmă din Golf. Costul aproximativ al investiţiei este între 1,5 şi 2 miliarde de dolari". Ministrul Energiei din Turcia nu a oferit alte amănunte în legătură cu acest subiect.

Planurile Turciei vizează construirea unor capacităţi nucleare de peste 20 de gigawaţi până în 2050. Pe lângă centrala de la Akkuyu, a doua centrală este planificată să fie construită pe coasta Mării Negre, în regiunea Sinope, iar o a treia centrală nucleară ar urma să fie ridicată în regiunea Tracia din nord-vestul Turciei.

Rusia investește în energie nucleară în întreaga lume

În iunie, Federaţia Rusă a semnat un acord pentru construirea a opt centrale nucleare în Iran, inclusiv patru la Bushehr, a relatat agenția de stat iraniană IRNA.

Ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, a declarat în aprilie că Rusia va finanța construcția unei noi centrale nucleare în Iran.

Cele două țări au demarat "construirea de noi facilități de energie nucleară și finalizarea fazelor a doua și a treia ale centralei de la Bushehr, folosind linia de credit a Moscovei", a spus Paknejad, conform sursei citate.

Rusia a ajutat Iranul să construiască primul său reactor nuclear la Bushehr, în sudul țării.