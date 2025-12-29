Donald Tusk s-a certat cu președintele Poloniei pe X. „Nawrocki a identificat Vestul drept o amenințare la adresa Poloniei”

Premierul polonez Donald Tusk (s) și președintele polonez Karol Nawrocki. Foto: Profimedia Images

Premierul polonez Donald Tusk și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, s-au certat duminică pe rețeaua X/Twitter. Premierul Tusk l-a criticat pe Nawrocki, după ce președintele polonez a declarat că Vestul reprezintă o amenințare la adresa Poloniei.

„Președintele Nawrocki a arătat încă o dată către Vest, pe care l-a identificat drept principala amenințare la adresa Poloniei. Aceasta este esența disputei dintrei blocul anti-european (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS - Partidul Lege și Justiție - n.r.) și Coaliția noastră. E o dispută extrem de serioasă care vizează valorile noastre, aspirațiile de securitate și suveranitatea. Est sau Vest”, a spus Donald Tusk într-o postare publicată pe contul său de X.

Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 28, 2025

Președintele Nawrocki a comentat, la această postare, cu următorul comentariu:

„Domnule prim-ministru, e greu de crezut că suntem amândoi absolvenți ai aceleiași specialități - istoria. Aveți ceva împotriva lui Boleslav Viteazu (rege polonez - n.r.), care a luptat atât împotriva Estului cât și a Occidentului și apoi împotriva luptătorilor din cadrul Rezistenței poloneze care au luptat împotriva Germaniei (și asta tot în Vest)? Esența acestei dispute e ori că premierul nu e capabil să asculte și să înțeleagă, ori că e în mod deliberat în căutare de conflict din cauza problemelor bugetare și din sănătate”, a spus Nawrocki.

„Iar în ceea ce privește amenințarea de la Răsărit, am vorbit deja pe acest subiect, atunci când domnul premier era prieten cu Rusia”, a adăugat președintele. „Să aveți o duminică plăcută”.

În replică, Donald Tusk a precizat președintelui polonez: „Într-adevăr, e greu de crezut. Vise plăcute”.

Conform aa.com, replica lui Tusk a venit în urma unui discurs rostit de Nawrocki, cu prilejul aniversării Revoltei Poloneze din 1919, împotriva dominației germane. „O națiune deschisă către Vest trebuie să fie gata să-și apere frontiera vestică”, a spus Nawrocki.