Cele două puncte care blochează acordul de pace în Ucraina. Kellog: „Dacă le rezolvăm, totul se va aranja”

Generalul în rezervă Keith Kellog este emisarul lui Trump pentru Ucraina. Foto: Getty Images

Emisarul prezidențial american Keith Kellogg a declarat că problemele legate de proprietatea asupra centralei nucleare Zaporijia și Donbas rămân esențiale pentru încheierea războiului din Ucraina și, dacă acestea vor fi rezolvate, „restul se va așeza destul de bine”.

Kellogg a declarat anterior că SUA sunt la „doi metri” distanță de rezolvarea conflictului din Ucraina.

„Ultimii zece metri până la linia de sosire sunt cei mai grei. Cred că, dacă rezolvăm aceste două probleme, totul se va aranja”, a declarat trimisul special al lui Trump la Forumul Național de Apărare de la Centrul Reagan.

„Cred că am ajuns la câteva probleme... Donețk... și CNE Zaporijia, care este oprită, dar este o centrală nucleară uriașă. Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că totul se va aranja destul de bine”, a declarat Kellogg.

Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat, în acest weekend, la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni, relatează CNN.

Întâlnirea-maraton a început, joi, între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, şi oficialii ucraineni Rustem Umerov şi Andrii Hnatov.

După trei zile de discuţii, „rămân probleme dificile”, a declarat, sâmbătă, ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanişina, „dar ambele părţi continuă să lucreze pentru a contura soluţii realiste şi acceptabile”.

„Principalele provocări în această etapă ţin de chestiunile legate de teritoriu şi de garanţii, iar noi căutăm activ formatele optime pentru a le aborda”, a spus ea. „Mai multe detalii vor fi oferite după ce vor fi centralizate toate informaţiile”.