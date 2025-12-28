YouTube, invadat de „gunoi AI”: peste 20% din clipurile recomandate noilor utilizatori sunt conținut de slabă calitate

Aproape 10% dintre canalele cu cea mai rapidă creștere de pe YouTube sunt AI slop, acumulând milioane de vizualizări în ciuda eforturilor platformei de a limita „conținutul neautentic”. sursa foto: Getty

Un studiu arată că peste 20% dintre clipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – conținut generat de inteligență artificială, ieftin, repetitiv și creat doar pentru a produce bani din vizualizări. Industria crește exploziv, saturând platformele mari cu materiale fără valoare, în timp ce creatorii câștigă anual zeci de milioane de dolari, arată The Guardian.

Peste 20% dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le arată noilor utilizatori sunt „AI slop” – conținut generat de inteligență artificială, de calitate scăzută, creat pentru a aduna vizualizări, potrivit unei cercetări.

Compania de editare video Kapwing a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale de YouTube din lume – primele 100 din fiecare țară – și a descoperit că 278 dintre ele conțin exclusiv AI slop.

Împreună, aceste canale au strâns peste 63 de miliarde de vizualizări și 221 de milioane de abonați, generând aproximativ 117 milioane de dolari anual, potrivit estimărilor.

Cercetătorii au creat și un nou cont de YouTube și au constatat că 104 dintre primele 500 de videoclipuri recomandate în feed erau AI slop. O treime dintre aceste 500 de clipuri intrau în categoria „brainrot” – conținut de calitate scăzută, inclusiv AI slop, creat pentru a monetiza atenția.

Concluziile surprind o industrie care se extinde rapid și care inundă marile platforme sociale – de la X, la Meta și YouTube – definind o nouă eră a conținutului: decontextualizat, adictiv și global.

O analiză The Guardian publicată anul acesta a arătat că aproape 10% dintre canalele cu cea mai rapidă creștere de pe YouTube sunt AI slop, acumulând milioane de vizualizări în ciuda eforturilor platformei de a limita „conținutul neautentic”.

Canalele identificate de Kapwing sunt distribuite global și urmărite la nivel global. Au milioane de abonați: în Spania, 20 de milioane de oameni – aproape jumătate din populație – urmăresc canalele AI în trend. Există 18 milioane de urmăritori în Egipt, 14,5 milioane în SUA și 13,5 milioane în Brazilia.

Cel mai vizionat canal din studiu, Bandar Apna Dost, este din India și are deja 2,4 miliarde de vizualizări. Prezintă aventurile unei maimuțe rhesus antropomorfizate și ale unui personaj musculos inspirat din Hulk, care se luptă cu demoni și călătorește într-un elicopter făcut din roșii. Kapwing estimează că acest canal ar putea câștiga până la 4,25 milioane de dolari. Proprietarul nu a răspuns solicitărilor The Guardian.

Rohini Lakshané, cercetător în tehnologie și drepturi digitale, spune că popularitatea canalului se bazează probabil pe absurd, pe stereotipuri hipermasculine și pe lipsa unei narațiuni clare, ceea ce îl face ușor de urmărit pentru oricine intră întâmplător.

Pouty Frenchie, bazat în Singapore, are 2 miliarde de vizualizări și pare să țintească copiii. Prezintă aventurile unui buldog francez – care conduce spre o „pădure de dulciuri”, mănâncă „sushi de cristal” – multe dintre clipuri fiind acompaniate de râsete de copii. Kapwing estimează că produce aproape 4 milioane de dolari anual. Cuentos Fascinantes, din SUA, țintește de asemenea copiii, are povești animate și 6,65 milioane de abonați – fiind canalul cu cei mai mulți abonați din studiu.

Între timp, The AI World, bazat în Pakistan, publică scurtmetraje generate de AI despre inundații catastrofale în Pakistan, cu titluri precum „Poor People”, „Poor Family” sau „Flood Kitchen”, multe dintre ele pe fundal sonor de „Relaxing Rain, Thunder & Lightning Ambience for Sleep”. Canalul are 1,3 miliarde de vizualizări.

Este dificil de spus cât de importante sunt aceste canale raportat la imensitatea conținutului deja existent pe YouTube. Platforma nu publică date despre numărul total anual de vizualizări sau proporția de conținut AI.

În spatele acestor imagini bizare cu păduri de dulciuri și dezastre naturale se află însă o industrie semi-structurată și în creștere, a unor oameni care încearcă să găsească noi modalități de a monetiza cele mai puternice platforme din lume, folosind instrumente AI.

„Există grupuri mari de oameni pe Telegram, WhatsApp, Discord și forumuri care schimbă ponturi și idei și vând cursuri despre cum să faci slop suficient de atractiv încât să producă bani”, spune jurnalistul Max Read, care a scris pe larg despre fenomen. „Au ceea ce numesc ei nișe. Una pe care am observat-o recent: videoclipuri AI cu oale sub presiune care explodează pe aragaz”.

Deși creatorii sunt peste tot, Read spune că mulți provin din țări vorbitoare de engleză, cu internet bun, unde venitul mediu este totuși sub câștigurile posibile pe YouTube.

„În mare parte sunt țări cu venituri medii, precum Ucraina, foarte mulți în India, Kenya, Nigeria, destui în Brazilia. Vezi și Vietnam. Țări cu libertate relativă online”, spune el.

Nu este însă întotdeauna ușor să fii creator de AI slop. Programele pentru creatori pe YouTube și Meta nu sunt mereu transparente în privința plăților, spune Read. În plus, ecosistemul AI slop este plin de escroci: oameni care vând cursuri și sfaturi despre cum să faci conținut viral – și care adesea câștigă mai mult decât creatorii propriu-ziși.

Totuși, pentru unii, e o sursă reală de venit. Și deși apar constant idei noi și șocante – precum oale sub presiune explodând – în cazul AI slop contează mult mai puțin creativitatea umană decât algoritmii care distribuie conținutul pe Meta și YouTube.

„Aceste platforme sunt, prin natura lor, uriașe mașini de A/B testing”, spune Read. „Aproape orice ți-ai putea imagina există deja pe Facebook. Întrebarea este: cum găsești lucrurile care merg bine și cum le scalezi? Cum faci 10 la fel?”

„AI generativă este un instrument, iar ca orice instrument poate fi folosit atât pentru conținut de calitate înaltă, cât și pentru conținut de calitate scăzută. Rămânem concentrați pe conectarea utilizatorilor noștri cu conținut de calitate, indiferent cum a fost creat. Tot conținutul încărcat pe YouTube trebuie să respecte regulile comunității, iar dacă descoperim că încalcă politicile noastre, îl eliminăm”, a declarat un purtător de cuvânt al YouTube.