Sunt plătiți cu 11.000 lei pe lună, dar nu scot un cuvânt: Zeci de parlamentari nu au vorbit nici măcar o dată în plen după jurământ

Camera Deputaților din Parlamentul României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un an de mandat și liniște în Parlament. Este cazul a peste 50 de aleși care nu au vorbit nici măcar o dată în plen după depunerea jurământului, deși au trecut deja două sesiuni parlamentare. În total, 52 de parlamentari au tăcut complet, alți zeci au vorbit doar de două sau trei ori, în timp ce indemnizațiile ajung la peste 11.000 de lei. În schimb, liderii Camerelor și Senatului bat recorduri de prezențe la tribună, cu sute de intervenții.

A trecut exact un an de când actualul Parlament şi-a început activitatea, iar peste 50 de senatori şi deputaţi au luat cuvântul doar la depunerea jurământului, deşi au trecut două sesiuni parlamentare. Din cei 463 de parlamentari, 52 nu au avut niciun discurs în plen. Nu au luat cuvântul la nicio dezbatere din momentul în care au depus jurământul.

În acest an parlamentar, la Camera Deputaților au avut loc 97 de ședințe de plen, iar la Senat – 94. Dintre cei 52 de aleşi, 22 sunt de la PSD (16 deputaţi şi 6 senatori), 15 de la PNL (10 deputaţi şi 5 senatori), 5 aleşi sunt de la AUR, 3 de la USR, 2 de la UDMR, un parlamentar de la minorităţi, unul de la nou-înfiinţatul grup PACE şi alţi 3 sunt neafiliaţi.

Pe lângă cei 52 de parlamentari care nu au vorbit decât la depunerea jurământului, 36 de parlamentari au vorbit de doar 2 ori, în timp ce 31 dintre ei au mers de 3 ori la tribuna plenului.

Salariul lunar de bază al unui simplu parlamentar, fie că este deputat, fie că este senator, este de 18.720 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei net.

La polul opus, membrii conducerii Camerei Deputaților și cei de la Senat sunt în topul celor mai activi parlamentari, unii chiar cu peste 200 sau chiar 300 de luări de cuvânt.