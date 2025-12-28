O româncă din Franţa i-a şocat pe medici care au descoperit că avea un vierme de 11 cm în frunte

O româncă din Franţa a mers la doctor după ce a observat un mic nodul în tâmpla sa dreaptă şi a avut şocul de a afla că era vorba despre un vierme de 11 cenitmetri. Dacă medicii nu ar fi intervenit, femeia şi-ar fi putut pierde ochiul stâng.

Totul a început când femeia a observat o umflătură în tâmpla sa dreaptă, aparent inofensivă şi care iniţial a dispărut imediat, aşa că femeia a considerat că nu este nevoie să consulte un medic, relatează presa franceză.

Apoi a simţit că ceva se mişca la nivelul frunţii sale, aşa că a mers de urgenţă la spital unde medicii au constatat că era vorba despre un vierme aflat chiar lângă ochiul stâng. Românca a fost operată de urgenţă, intervenţia a fost un succes, iar aceasta se află în afara oricărui pericol.

Doctorii susţin că femeia a avut noroc, pentru că viermele a rămas în zona frunţii şi nu a ajuns la plămâni pe care i-ar fi putut ataca. Specialiştii au constatat că este vorba despre un vierme Dirofilaria repens care a ajuns în organismul femeii printr-o înţepătură, apoi s-a dezvoltat timp de câteva luni.

Românca avea un căţel, iar medicii consideră că animalul de companie este cel care a fost atacat iniţial de parazit. Foarte probabil un ţânţar l-a înţepat mai întâi pe câine, apoi pe stăpâna acestuia, transmiţându-i larva. Viermele, neputându-se dezvolta în sângele româncei, a crescut în zona frunţii.