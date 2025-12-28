Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri în 2025. Peste 14,2 milioane de români au urmărit postul nostru TV

Antena 3 CNN a fost cea mai urmărită televiziune de știri din România în 2025, potrivit datelor oficiale furnizate de Kantar Media pentru perioada 1 ianuarie - 22 decembrie. Postul a atras 14.276.000 de telespectatori unici la nivel național, depășind principalii competitori din piață.
În clasamentul televiziunilor de știri, Antena 3 CNN s-a situat înaintea România TV (14.040.000), Realitatea Plus (14.048.000), Digi 24 (13.810.000) și Euronews (8.343.000).
Sursa: cifrele Kantar Media
Antena 3 CNN rămâne, totodată, singura televiziune de știri din România afiliată CNN International.
Lider și în mediul urban
Performanțele postului s-au reflectat și în mediul urban, unde 8.125.000 de telespectatori unici au urmărit Antena 3 CNN în 2025, cel mai mare număr din rândul canalelor de știri.
Și în acest segment, postul a fost urmat de Digi 24 (7.785.000), România TV (7.748.000), Realitatea Plus (7.746.000) și Euronews (5.013.000).
Audiențe solide pe tot parcursul zilei
Antena 3 CNN și-a menținut poziția de lider pe întreaga zi de difuzare, de la matinal până la late fringe, inclusiv în Prime Time, intervalul cu cea mai mare miză pentru televiziuni. Postul a obținut cele mai mari cote de piață în rândul publicului urban, educat și cu venituri peste medie, atât pe parcursul întregii zile, cât și în intervalele cheie.
În 2025, Antena 3 CNN s-a clasat pe locul al treilea între toate televiziunile din România în rândul publicului premium 18+ urban, cu studii superioare și statut socio-economic ridicat.
Lider absolut în momentele-cheie ale anului
Antena 3 CNN a dominat și evenimentele politice majore ale anului, în special alegerile prezidențiale din 2025. Antena 3 CNN a generat cele mai mari audiențe pentru dezbaterile prezidențiale, cu o medie de 5.240.000 de telespectatori unici și o cotă de piață de 31,5%, depășind Digi 24, TVR 1 și alte televiziuni generaliste.
În zilele decisive ale alegerilor prezidențiale - 4 mai și 18 mai 2025 - Antena 3 CNN a fost urmărită de milioane de români, atingând un vârf de peste 5 milioane de telespectatori unici.
Antena 3 CNN s-a impus ca reper de audiență și în acoperirea marilor evenimente internaționale. Transmisiunile dedicate funeraliilor Papei Francisc au adus postului o cotă de piață de până la 19,8%, cu aproape un milion de telespectatori unici la nivel național.
