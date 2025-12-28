Un senator american a provocat un scandal după ce a postat imagini AI în care îl bătea pe Moș Crăciun. Mesajul transmis de politician

Senatorul Chris Garten se află la al doilea mandat din partea republicanilor. Sursa colaj foto: X/Chris Garten

Un senator al statului american Indiana a provocat un scandal după ce a postat pe contul său de X imagini create cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) în care îl bătea pe Moș Crăciun şi a făcut o glumă, a relatat New York Post. După ce a observat valul uriaş de revoltă venit din partea internauţilor, politicianul le-a răspuns acestora, iar gestul său i-a nemulţumit şi mai mult pe unii dintre ei.

Un senator american a provocat un scandal după ce a postat imagini AI în care îl bătea pe Moș Crăciun

Aflat la al doilea mandat din partea republicanilor, senatorul Chris Garten a distribuit pe pagina sa oficială de X patru fotografii false în care apare şi Moş Crăciun. În imaginile AI, politicianul apare îmbrăcat într-un costum fără mâneci şi îl loveşte cu pumnii şi picioarele pe Moş Crăciun. Bătaia violentă a fost creată ca fiind desfăşurată pe pe treptele Capitoliului statului Indiana, în timp ce mai mulţi localnici îl susţineau pe senator și fluturau pancarte pe care era scris mesajul: "Garten pentru Indiana".

O altă poză îl arată pe liderul majorității din Senat călărind un ren, îmbrăcat într-un costum de Moș Crăciun fără mâneci și purtând ochelari de soare, în timp ce își încordează un biceps exagerat în semn de victorie.

When you find out the North Pole is trying to bring more bureaucratic overreach & unfunded mandates down the chimney disguised as "Christmas cheer." Not on my watch. We The People run Indiana, not the bureaucrats.



Take it back to the North Pole big guy. Merry Christmas,… pic.twitter.com/iZDsl1DME0 — Chris Garten (@Sen_ChrisGarten) December 25, 2025

Mesajul transmis de politician când a publicat imagini AI pe X

"Când afli că Polul Nord încearcă să aducă și mai mult exces birocratic și mandate nefinanțate pe coș, deghizate în «bucurie de Crăciun». Nu sub supravegherea mea. Noi, poporul, conducem Indiana, nu birocrații. Du-te înapoi la Polul Nord, amice. Crăciun fericit, locuitori ai Indianei!", a scris Chris Garten când a publicat joi dimineaţa pe X cele patru poze realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI).

Criticii de pe social media au taxat imediat imaginile, despre care senatorul Chris Garten a susținut ulterior că le-a creat împreună cu copiii săi, numindu-le o abordare rușinoasă și violentă a unui simbol îndrăgit al Crăciunului, au mai scris jurnaliştii de la New York Post.

"Ce naiba ar putea determina o persoană să posteze imagini în care bate o figură iubită universal?", a întrebat un internaut în comentarii, iar altul l-a criticat dur pe politician şi i-a scris următorul mesaj: "Ce emoționant să vezi simbolul generozității și bucuriei de Crăciun bătut măr!".

O altă persoană a spus postarea lui Gartern a fost "cel mai jalnic lucru pe care l-am văzut de acest Crăciun", în timp ce Partidul Democrat din Indiana l-a ironizat pe legiuitor, numind postarea festivă "destul de ciudată" și etichetându-i pe republicanii din stat drept "oameni neserioși".

Jurnalistul Keith Olbermann a intervenit și el, repostând imaginile generate cu descrierea: "Războiul împotriva Crăciunului, stilul GOP (Partidul Republican) din Indiana".

Cum a răspuns senatorul Chris Garten criticilor săi

Senatorul Chris Garten a răspuns scandalului câteva ore mai târziu, apărând fotografiile false și criticând reacția "insuportabilă".

"Multă intoleranță, înjurături și indignare expuse din cauza câtorva poze AI pe care m-am distrat de minune proiectându-le împreună cu copiii mei", a scris senatorul de stat într-o postare ulterioară pe X.

Ulterior, Chris Garten a mai făcut următoarele precizări: "Unii dintre voi, clovnilor, sunteți pur și simplu insuportabili. Sper ca negativitatea voastră să rămână în comentarii și să nu fie direcționată către familiile voastre. Crăciun fericit, fulgilor de zăpadă".

Faptul că i-a numit "fulgi de zăpadă" pe criticii săi a generat un nou val de indignare, termenul "snowflakes" este utilizat în engleză cu sens peiorativ pentru persoane percepute ca excesiv de sensibile.

Postarea socială a inclus și o altă fotografie AI cu el în costum de Moș Crăciun, râzând și arătând cu degetul către un fulg de zăpadă.

Chris Garten, care a fost ales în 2018, a declarat pentru The Independent că nu înțelege de ce postarea sa "umoristică" a provocat o asemenea agitație.

"Cu tot ce se întâmplă în lume, îmi este greu să înțeleg de ce postarea mea, evident umoristică, este considerată o știre", a declarat politicianul nedumerit.