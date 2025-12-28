Antena 3 CNN Actualitate Locale O maşină de poliţie care era în misiune a fost implicată într-un accident în Medgidia: 2 agenţi şi un tânăr au fost răniţi

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 09:56 28 Dec 2025 Modificat la 10:01 28 Dec 2025
poza in care apare masina-de-politie-afata-in-misiune-accident-medgidia si celalalt autoturism
În acest caz s-a deschis dosar penal pentru a stabili cauzele exacte în care s-a produs incidentul rutier. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O maşină de poliţie care se afla în misiune a fost implicată într-un accident, sâmbătă seară, la Medgidia. În urma impactului dintre autoturisme, cei doi agenţi aflaţi în autospecială şi şoferul de 23 de ani, care nu ar fi acordat prioritate, au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit Agerpres. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că nu consumaseră alcool.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanta, accidentul s-a produs la intersecţia străzilor Ovidiu cu Romană, fiind implicat un autoturism condus de un bărbat de 23 de ani şi o autospecială în care se aflau o poliţistă şi un poliţist.

Maşina de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Cei doi şoferi implicaţi în incidentul rutier au fost testaţi cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au arătat că ei nu au consumat băuturi alcoolice.

"Cei doi conducători auto au fost testaţi pentru a se vedea dacă au consumat băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătorului autoturismului, precum şi a celor doi poliţişti, care au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale", se arată în comunicat.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cauzele şi împrejurările producerii evenimentului rutier.

 

Etichete: accident masina de politie politist politista sofer Medgidia

