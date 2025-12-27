Alertă de vreme extremă în toată țara: ANM a emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol, vânt și polei. HĂRȚILE zonelor afectate

ANM a emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol, vânt și polei. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, avertizările de vreme rea. Potrivit specialiștilor, până luni seară, majoritatea țării se află sub atenționări de vânt puternic, ninsori, polei și viscol. Au fost emise și un cod galben de vânt puternic și zăpadă viscolită la munte. Duminică intră în vigoare și un cod portocaliu de viscol în 20 de județe.

Informare meteo de vreme rea

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol

Pe parcursul zilei de sâmbătă (27 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice, apoi, până în seara zilei de luni 29 decembrie, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig.

La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70...90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. În zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii extinse începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața.

Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri, și de 15...20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

Cod galben de vânt, la munte zăpadă viscolită

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 10:30 – 27 decembrie, ora 23

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale de 90...110 km/h, viscolind zăpada depusă. Până spre seară, temporar, vântul va avea intensificări și în Moldova, în vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50...70 km/h.

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 23 – 29 decembrie, ora 10

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50...70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3...8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10...20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h.

Cod portocaliu de vânt și ninsori viscolite

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70...90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90...100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.