PNL acuză PSD că provoacă o criză la CCR. Turcan: "Nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav". Ce spune şi şeful PNL Iaşi

"Nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav", a spus Raluca Turcan. Foto: Agerpres

Raluca Turcan şi preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru, au acuzat duminică PSD că provoacă o criză la Curtea Constituţională a României (CCR), după ce patru judecători social-democraţi au plecat din sala unde se disputa legea pensiilor speciale. Raluca Turcan a scris, pe Facebook, că ce s-a întâmplat astăzi "nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav", în timp ce Alexandru Muraru a spus că "nu putem fugi la infinit de responsabilitate prin artificii procedurale".

Şedinţa CCR de duminică pentru reforma pensiilor speciale a fost amânată pentru luni, după ce patru judecători PSD - Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu - au părăsit sala şi nu s-au mai întors. În lipsa lor, nu a mai existat cvorum și Curtea nu a mai putut vota, ceea ce explică blocajul din acest moment.

Aceştia au cerut "un studiu de impact" de la Ministerul Jusitiției legat de perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, au precizat surse judicare pentru Antena 3 CNN.

Astfel, două voci importante din PNL au acuzat PSD că provoacă o criză la CCR prin blocaj instituţional şi amânări infinite.

"Tot coincidență este și faptul că toți cei patru judecători numiți de PSD au lăsat Curtea Constituțională fără cvorum? Vreau să cred că nu vom asista la o CCR blocată pe termen nedefinit.

Dacă cvorumul este de 6, Curtea Constituțională nu mai poate face ședințe deloc dacă lipsesc judecătorii propuși de PSD. Sper să nu fie aceasta strategia: amânarea la infinit, prin blocaj instituțional, a soluționării unei teme atât de importante pentru societate.

Întreb, pentru că dincolo de proceduri, miza este funcționarea statului de drept. Iar o CCR blocată nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav", acuză fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan.

În paralel, liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a reacţionat şi el, spunând că "ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională ridică un semn de întrebare major asupra capacității unei instituții fundamentale de a-și exercita atribuțiile".

"Ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională ridică un semn de întrebare major asupra capacității unei instituții fundamentale de a-și exercita atribuțiile. Reforma pensiilor speciale este doar cadrul. Miza reală este alta: poate Curtea Constituțională să evite o deliberare care trebuie tranșată prin vot, invocând neparticiparea?

Dacă se confirmă că lipsa cvorumului a fost rezultatul unor retrageri deliberate, deși exista posibilitatea formării unei majorități, nu mai vorbim despre o chestiune procedurală. Vorbim despre un blocaj intenționat, cu efecte directe asupra procesului legislativ și asupra încrederii publice în stat", a spus el.

Muraru subliniază că "nu putem fugi la infinit de responsabilitate prin artificii procedurale".

"Judecătorii CCR sunt chemați să fie repere de integritate și responsabilitate. Un stat de drept nu funcționează pe principiul „evităm votul ca să evităm decizia”. Nu putem fugi la infinit de responsabilitate prin artificii procedurale. Justiția nu poate funcționa pe baza absenței strategice, iar instituțiile nu pot fi transformate în ostaticii propriilor membri. Judecătorii Curții Constituționale nu au fost trimiși acolo pentru a se eschiva de la decizii dificile. Rolul lor presupune curaj, verticalitate și asumare. Mandatul CCR nu înseamnă reprezentare, negociere sau protejarea unor interese profesionale, ci responsabilitate constituțională. Legea trebuie validată sau respinsă prin argumente juridice, nu neutralizată prin inacțiune. Orice altă abordare transformă procedura constituțională într-un exercițiu de evitare a răspunderii", a subliniat el. El a adăugat că gradul de tensiune publică este deja la un nivel critic. "PSD poartă, la rândul său, o responsabilitate majoră. Dacă decizia CCR va continua să pară o sfidare publică sau dacă va conduce la respingerea proiectului de lege privind pensiile magistraților, costul politic va fi plătit integral. Gradul de tensiune publică este deja la un nivel critic. Prin urmare, o decizie este obligatorie. Nu pentru un guvern, nu pentru un partid, nu pentru o categorie profesională, ci pentru toți românii care încă mai cred în dreptate și onestitate", a concis el în mesaj.