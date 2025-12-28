De la „Air Force One”, până la „Kremlinul Zburător” și „Uliul” nord-coreean: Ce modele de avioane folosesc șefii de stat din lume

3 minute de citit Publicat la 23:45 28 Dec 2025 Modificat la 00:16 29 Dec 2025

US Air Force One, „Kremlinul Zburător” și „Uliul” nord-coreean. Colaj foto: Getty Images & Profimedia Images

Șefii de stat din lume folosesc în principal modele ale unor avioane de linie drastic modificate în variante VIP de lux, dotate în același timp cu sisteme suplimentare de securitate și comunicații speciale. Dintre acestea, modelul Boeing VC-25 este, de departe, cel mai recognoscibil: lumea îl cunoaște mai degrabă sub denumirea de „Air Force One”, aeronava prezidențială care îl transportă pe președintele SUA, informează Business Insider.

Vopsit în binecunoscutele sale culori sale alb-albastre și cu nuanțe argintii, Air Force One iese imediat în evidență, atât ca avion al președintelui Statelor Unite, cât și ca simbol al puterii economice și militare americane.

Avionul Boeing VC-25A, intrat în serviciu în 1990 pe post de aeronavă prezidențială a SUA, are la bază modelul Boeing 747 Jumbo Jet.

Cu o lungime de peste 70 de metri, Air Force One poate transporta 30 de membri ai echipajului și 71 de pasageri.

În prezent, există două astfel de aeronave folosite pe post de Air Force One, care au indicativul numeric 28000 și 29000. În momentul în care președintele SUA ajunge la bordul uneia dintre ele, indicativul aeronavei devine automat „US Air Force One”.

Alte două noi modele VC-25B, bazate pe Boeing 747-8 Intercontinental urmează a fi finalizate în 2028, pentru a intra în flota prezidențială a SUA.

Modelul Boeing 747 Jumbo Jet este folosit și de liderii și șefii de stat din China, India ori Coreea de Sud.

Aeronava folosită de Putin - un Iliușin poreclit „Kremlinul Zburător”

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, folosește și el o aeroanavă prezidențială similară Air Force One.

Aeronava prezidențială a Federației Ruse este supranumită „Kremlinul Zburător” și are la bază un avion de pasageri Iliușin Il-96-300, modificat radical.

Flota prezidențială rusă are în dotare cinci astfel de aeronave.

„Kremlinul Zburător” are o lungime de 55 de metri și poate primi la bord 262 de pasageri.

Putin mai folosește și avioane de dimensiuni mai mici, bazate pe modelul Tupolev Tu-214.

Premierul britanic Keir Starmer zboară cu un Airbus

Premierul UK, Keir Starmer, folosește un Airbus A330 modificat și trasnformat în variantă VIP, cu 58 de locuri configurate în clasa business.

Până în 2015, premierul Regatului Unit utiliza curse comerciale charter în vizitele oficiale.

Avionul A330 e folosit și ca cisternă aeriană, pentru alimentarea în zbor a avioanelor, atunci când nu e folosit de către premier.

În 2020, avionul a fost revopsit într-o nouă schemă de culori și modernizat, operațiune ce a costat în jur de 1 milion de euro.

Emmanuel Macron: indicativ „COTAM 001”

Președintele francez Emmanuel Macron folosește un fost Airbus A 330-200 al companiei elvețiene Swissair, transformat și el în variantă VIP.

În momentul în care Macron se află la bordul aeronavei prezidențiale, indicativul acesteia devine automat COTAM 001.

Flota prezidențială a Franței mai include avioane bazate pe modelele A 310-300 și A340-200.

XI Jinping zboară cu un Boeing 747, similiar aeronavei folosite de Trump

Xi Jinping folosește și el un model Boeing 747-8 Intercontinental pe post de aeronavă prezidențială. Este vorba despre o aeronavă folosită inițial de Air China și convertită ulterior în avion prezidențial.

Avionul, cu indicativul B-2479, are o autonomie de 14.320 de kilometri, fără a necesita alimentare.

Erdogan folosește și Airbus și Boeing

Flota prezidențială a Turciei este una dintre cele mai mari și impresionante din lume: mai multe foste avioane de linie au fost transformate în avioane VIP pentru președintele turc.

Recep Erdogan folosește astfel avioane Airbus A330-200s, Airbus A340-500s, precum și un Boeing 747-8I făcut cadou de guvernul din Qatar.

Kim Jong Un zboară cu un avion sovietic

Liderul nord-coreean Kim Jong Un folosește un avion din epoca sovietică, bazat pe modelul Iliușin IL-62.

Avionul prezidențial nord-coreean este supranumit „Uliul-1”, nume inspirat după pasărea națională a Coreei de Nord.