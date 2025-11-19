Acordul de pace în Ucraina nu poate fi încheiat fără OK-ul Europei. Ce au stabilit, la telefon, Zelenski cu Macron și Merz

Zelenski: Ucraina și aliații se vor asigura că pozițiile principiale ale Kievului sunt incluse în planul de pacePublicat acum 6 minute
Ucraina și țările europene se vor coordona pentru a se asigura că "pozițiile principiale" ale Ucrainei sunt incluse în acordul de pace propus de Washington, a postat vineri președintele ucrainean Volodemir Zelenski, după discuția telefonică purtată în cursul zilei cu Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Keir Starmer.
El le-a mulțumit acestor lideri pentru "sprijinul lor pentru Ucraina și poporul ucrainean".
Potrivit lui Zelenski, cei patru "apreciază eforturile SUA, ale președintelui Trump și ale echipei sale, de a pune capăt războiului" și lucrează, în prezent, pe marginea documentului american.
"Ar trebui să fie un plan care să asigure o pace reală și demnă", a insistat președintele ucrainean, adăugând că el și ceilalți trei lideri "doresc să se asigure că pozițiile principiale ale Ucrainei sunt luate în considerare".
"Ne-am coordonat următorii pași și am convenit că echipele de la nivelurile corespunzătoare vor lucra împreună", a conchis Zelenski.
FT: Merz, Macron și Starmer lucrează la contraargumente la propunerea americană de pace, puternic pro-rusăPublicat acum 22 minute
Liderii europeni Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Keir Starmer lucrează la elaborarea unor contraargumente la propunerea de pace a lui Trump în Ucraina, a scris vineri, pe X, Christopher Miller, corespondentul-șef al la Kiev al ziarului britanic Financial Times, care citează în acest sens biroul președintelui ucrainean.
Informația vine în contextul convorbirii purtate de urgență de Volodimir Zelenski cu cei trei lideri pe tema planului american de pace.
Jurnalistul britanic adaugă că mai mulți oficiali europeni și ucraineni de rang înalt au apreciat planul elaborat la Washington drept unul "puternic pro-rus și plin de concesii pro-Moscova care reprezintă linii roșii pentru Kiev și Europa".
Rusia amenință: Zelenski să negocieze acum, sau va pierde și mai multe teritoriiPublicat acum 38 minute
După o primă reacție a Kremlinului, care a spus că "speră să aibă succes" negocierile între Volodimir Zelenski și americani pe marginea planului de pace al lui Trump, purtătorul de cuvânt al lui Putin a trecut, vineri, la amenințări.
Ucraina ar trebui să negocieze acum, sau riscă să piardă mai multe teritorii", a susținut, vineri, Dmitri Peskov.
"Activitatea eficientă a forțelor armate ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski: este mai bine să negociem și să o facem acum decât mai târziu", a insistat purtătorul de cuvânt, citat de AFP.
"Spațiul pentru libertatea decizională se micșorează pentru Zelenski pe măsură ce se pierd teritorii în timpul acțiunilor ofensive ale armatei ruse", a adăugat el.
Potrivit lui Peskov, Moscova nu a primit oficial, încă, planul de pace al SUA.
După discuția cu Zelenski, Merz, Macron și Starmer avertizează că un acord de pace în Ucraina necesită aprobarea partenerilor europeniPublicat acum 45 minute
Un purtător de cuvânt al cancelarului german Fredrich Merz a confirmat că șeful Guvernului de la Berlin, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au discutat vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că cei trei lideri și-au confirmat "sprijinul deplin și neclintit pentru Ucraina pe calea către o pace durabilă și dreaptă".
Liderii au salutat, de asemenea, eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, inclusiv "propunerile de confirmare a suveranității Ucrainei și de furnizare a unor garanții de securitate robuste", cu referire la planul în 28 de puncte avansat de președintele american Donald Trump.
Cei trei intenționează "să se coordoneze îndeaproape" între ei, cu alți parteneri europeni și cu Washingtonul în această chestiune și vor continua să urmărească "obiectivul de a proteja interesele vitale europene și ucrainene pe termen lung".
Conform purtătorului de cuvânt, Merz, Macron și Starmer au subliniat că "orice acord de pace care afectează statele europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați".
Un oficial ucrainean de rang înalt neagă că ar fi discutat și aprobat planul de pace al lui TrumpPublicat acum 1 ora si 22 minute
Șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, neagă că ar fi discutat cu partea americană propunerea de pace în 28 de puncte elaborată la Washington.
Rustem Umerov a scris vineri, pe Telegram, că nu a discutat cu americanii despre plan și nici nu a aprobat documentul respectiv.
"În timpul vizitei mele în Statele Unite, rolul meu a fost tehnic: organizarea de întâlniri și pregătirea dialogului. Nu am oferit nicio evaluare și cu atât mai puțin o aprobare a vreunui punct (al planului). Acest lucru nu este în sfera mea de competență și nu corespunde procedurii", a precizat Umerov.
Reacția sa vine după ce agenția Reuters, citând două surse americane, a scris că acest oficial de la Kiev "a făcut câteva modificări" și i-a prezentat apoi documentul președintelui Volodimir Zelenski.
"Acest plan a fost elaborat imediat după discuții cu unul dintre cei mai importanți membri ai administrației președintelui Zelenski, Rustem Umerov. Acesta a fost de acord cu majoritatea planului, după ce a făcut câteva modificări, și l-a prezentat președintelui Zelenski", a subliniat unul dintre oficialii SUA, înainte ca Umerov însuși să dezmintă informațiile venite pe surse.
Kremlinul reacționează, la o zi distanță, la planul de pace al lui Trump: Ne dorim să aibă succes, dar nu vrem discuții-megafonPublicat acum 1 ora si 28 minute
Purtătorul de cuvânt de la Kremlin a fost întrebat, din nou, vineri, despre propunerea americană în 28 de puncte pentru oprirea războiului din Ucraina.
După ce joi Peskov a spus că "nu sunt noutăți" față momentul Anchorage (cu referire la summit-ul Trump - Putin din vară), vineri oficialul rus și-a nuanțat răspunsul.
"Suntem deschiși negocierilor de pace de dragul succesului păcii, nu al procesului în sine. Și ne dorim foarte tare ca aceste negocieri să aibă succes. Și, în acest sens, nu suntem dispuși să le discutăm în regim de 'megafon'", a afirmat el.
Liderii europeni discută "de urgență" cu Zelenski pe tema planului de pace al lui TrumpPublicat acum 1 ora si 44 minute
Mai mulți lideri europeni, printre care premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz aveau, vineri după-amiază, o "convorbire urgentă" cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Bloomberg și Suspilne, radiodifuzorul național de la Kiev.
Tema discuției este propunerea americană de încetare a războiului în Ucraina, despre care aliații europeni nu erau încă oficial informați, dar în legătură cu care Zelenski a fost informat joi de trimisul lui Trump, Dan Driscoll.
Reuters a relatat că Friedrich Merz s-a retras de la un eveniment pentru a se alătura convorbirii cu Zelenski.
Presa germană a mai scris că Friedrich Merz este așteptat să discute cu Trump propunerea americană de pace.
Șefa Comisiei Europene vrea să discute planul de pace al lui Trump cu Zelenski și liderii G20Publicat acum 3 ore si 7 minute
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că intenționează să discute inițiativele de pace ale SUA cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu „liderii mondiali” la summit-ul G20, al celor mai mari 19 economii, plus Uniunea Europeană.
Acest eveniment are loc sâmbătă și duminică în Africa de Sud, la Johannesburg.
Momentan, UE nu a primit informații oficiale despre planul de pace în Ucraina al lui Trump (publicat în detaliu de presa internațională , n. red.) și consideră „lipsite de sens” comentariile pe această temă, potrivit șefei executivului european.
Presa rusă: Kremlinul spune că nu a fost informat de intenția lui Zelenski de a discuta planul de pace americanPublicat acum 4 ore si 26 minute
Rusia nu a fost încă informată că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este gata să discute noul plan de pace al administrației Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a consemnat, vineri, presa de stat de la Moscova.
„Moscova nu a fost încă informată de acordul lui Zelenski de a negocia planul de pace al lui Trump”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Pe de altă parte, presa internațională precizează, citând surse familiarizate cu subiectul, că oficialii americani intenționează să îi informeze, vineri, pe ambasadorii Uniunii Europene la Kiev cu privire la proiectul planului de pace propus de SUA.
Planul complet al lui Trump în Ucraina: Rusia și UE, puse să contribuie cu câte 100 de miliarde USD. Donbas și Crimeea trec la RusiaPublicat acum 4 ore si 55 minute
Noul plan în 28 de puncte al președintelui Trump pentru pace în Ucraina confirmă cele mai negre temeri ale Ucrainei: țara invadată de Rusia s-ar vedea obligată să renunțe la teritorii suplimentare în est, să-și reducă drastic forțele armate și să accepte faptul că nu va adera niciodată la NATO, între altele, scrie Axios, care publică integral documentul elaborat la Washington.
Axios amintește că administrația americană face presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia rapid un acord bazat pe acest plan.
În ciuda faptului că documentul include propuneri pe care Ucraina le-a respins în mod repetat până acum, președintele Volodimir Zelenski nu exclude să semneze acordul.
Un oficial de rang înalt al Casei Albe a admis că prevederile planului nu sunt ușor de acceptat pentru ucraineni. El a adăugat, însă, că Statele Unite consideră că războiul trebuie să se încheie și că, dacă nu se va termina rapid acest conflict, Ucraina va pierde, probabil, și mai multe teritorii.
Planul a fost elaborat de emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, cu contribuții din partea secretarului de stat Marco Rubio și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner, precizează Axios.
Zelenski se declară gata să discute noul plan cu Trump
Witkoff s-a consultat, de asemenea, cu trimisul rus Kirill Dmitriev cu privire la document.
„Spre deosebire de eforturile anterioare, acum simțim că poziția Rusiei este cu adevărat auzită”, a spus Dimitriev pentru Axios. Vladimir Putin nu a aprobat public planul.
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, i-a prezentat, joi, acest documentul în formă scrisă președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.
Ulterior, liderul de la Kiev s-a declarat pregătit să poarte discuții pe acest subiect cu Donald Trump și echipa sa.
Zelenski a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o formă finală.
El a repetat că Ucraina a fost clară în ceea ce privește „liniile sale roșii”.
Un oficial american a confirmat, la rândul său, pentru Axios că administrația vede planul în 28 de puncte ca pe un draft care poate fi modificat pe baza discuțiilor cu părțile în conflict.
„Depunem eforturi serioase pentru a găsi o soluție care să pună capăt războiului din Ucraina, în același mod în care am încheiat războiul din Gaza. Credem că acest plan nu este ușor, dar este bun pentru Ucraina”, a spus oficialul al Casei Albe.
Zelenski spune că Ucraina „are nevoie de o pace demnă”, după întâlnirea cu DriscollPublicat acum 15 ore si 53 minute
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, joi, că Ucraina „are nevoie pace demnă”, după o discuție, la Kiev, cu Dan Driscoll, secretarul armatei SUA, care i-a prezentat planul administrației Trump de a pune capăt invaziei ruseşti, informează AFP, citată de Agerpres.
„Ucraina are nevoie de pace. (...) O pace demnă, astfel încât condiţiile să respecte independenţa noastră, suveranitatea noastră şi demnitatea poporului ucrainean”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic, publicat pe reţelele sociale, după întâlnirea cu secretarul american al armatei, Dan Driscoll.
Axios: Zelenski este de acord cu un „calendar agresiv” de semnare a acorduluiPublicat acum 17 ore si 29 minute
Volodimir Zelenski ar fi de acord cu un „calendar agresiv” pentru semnarea acordului de pace propus de SUA, conform unor surse Axios.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul american al armatei, Dan Driscoll, au convenit asupra unui calendar specific pentru semnarea acordului în cadrul planului american.
Un oficial ucrainean anonim a declarat că Driscoll i-a dat lui Zelenski o copie scrisă a planului. În același timp, un oficial american anonim a declarat că Zelenski și Driscoll „au convenit asupra unui calendar strict” pentru semnarea acordului. Sursele Axios spun că, în timpul negocierilor, președintele ucrainean „a fost amabil”.
Jurnaliștii au aflat, de asemenea, că, inițial, delegația lui Driscoll plănuia să călătorească în Ucraina pentru a discuta despre tehnologie și strategie militară, dar apoi Casa Albă i-a cerut să ajute la „lansarea negocierilor” cu Zelenski în numele trimisului special american Steve Witkoff și al secretarului de stat Marco Rubio.
Casa Albă: Steve Witkoff și Marco Rubio au lucrat la planul de pace pentru UcrainaPublicat acum 17 ore si 34 minute
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a vorbit, joi seară, despre planul de pace în Ucraina propus de administrația Trump și despre discuțiile pe care oficialii americani le-au avut cu Zelenski pe această temă.
„Emisarul special Witkoff şi Marco Rubio au lucrat în linişte la un plan în ultima lună de zile, au discutat cu ambele părţi, Rusia şi Ucraina, în mod egal, pentru a înţelege ce ar fi dispuse să accepte aceste ţări în scopul unei păci de durată
Aceste discuţii continuă. Ca de obicei, nu voi dezvălui detaliile acestui plan, din moment ce lucrurile sunt în plină desfăşurare, dar preşedintele (Trump - n. red.) susţine acest plan, este un plan bun şi pentru Rusia, şi pentru Ucraina şi considerăm că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părţi. Lucrăm din greu să-l finalizăm!
De asemenea, voi adăuga că secretarul Driscoll s-a întâlnit, într-adevăr, cu preşedintele Zelenski astăzi, a vorbit cu el şi este foarte optimist în urma acestei întâlniri şi, din nou, purtăm discuţii constructive cu ambele părţi, în scopul încheierii acestui război”, a spus Leavitt
Ucrainenii spun că propunerea ruso-americană este „absurdă” și „inacceptabilă”Publicat acum 20 ore si 2 minute
Propunerea ruso-americană pentru încheierea războiului din Ucraina a fost calificată drept „absurdă” și „inacceptabilă” de către reprezentanții guvernului ucrainean, în contextul negocierilor dintre Volodimir Zelenski și o delegație de rang înalt a guvernului de la Washington.
Potrivit acestora, propunerea, care ar fi fost pregătită de Kirill Dmitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, și de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, reprezintă o „provocare” menită să semene discordie și să „dezorienteze” aliații Ucrainei, au adăugat ei.
Un diplomat occidental a declarat pentru The Guardian că rușii încearcă să profite de criza internă din Ucraina. „Se pare că Dmitriev a lansat acest plan în momentul în care Zelenski este slăbit. Rușii știu foarte bine să folosească astfel de situații”, a spus acesta.
Ucraina confirmă că a primit de la Trump draftul planului său de pacePublicat acum 20 ore si 7 minute
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit de la Statele Unite draftul de plan pentru încheierea războiului, despre care guvernul american spune că „ar putea ajuta la revigorarea diplomației”, conform unui comunicat transmis de administrația prezidențială ucraineană, joi.
Zelenski s-a întâlnit cu delegația americană condusă de Dan Driscoll, la Kiev, conform unei surse familiarizate cu discuțiile.
Administrația prezidențială ucraineană a transmis că Zelenski a „prezentat principiile fundamentale care contează pentru poporul nostru și, după întâlnirea de azi, părțile s-au pus de acord să lucreze la prevederile planului într-un mod care va duce la un final drept al războiului”.
În comunicat se mai afirmă și că Ucraina a încercat mereu să încheie luptele și a încurajat toate propunerile substanțiale capabile să aducă mai aproape o pace reală.
„De la începutul acestui an, Ucraina a sprijin propunerile președintelui Trump menite să oprească vărsarea de sânge. Suntem pregătiți acum, la fel ca înainte, că lucrăm constructiv cu americanii, dar și cu partenerii noștri din Europa și din lume”.
În următoarele zile, Zelenski speră să discute cu Trump despre „oportunitățile diplomatice existente și despre punctele-cheie necesare pentru a obține pacea”, se mai arată în comunicat.
De asemenea, conform WSJ, Rubio va discuta, vineri, cu oficiali ai UE, planul guvernului american privind Ucraina.
Germania consideră inacceptabil planul american de pace pentru UcrainaPublicat acum 21 ore si 52 minute
Planul propus de americani pentru pacea în Ucraina este inacceptabil pentru Germania, a declarat, joi, ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
Planul „lasă impresia că Putin îşi poate atinge obiectivele din război pe care nu le poate atinge pe câmpul de luptă. Iar acest lucru, în mod evident, ar fi un rezultat inacceptabil”, a declarat oficialul german într-un interviu acordat postului privat de ştiri NTV.
Informaţiile despre presupusul plan de pace ruso-american sunt „tulburătoare” şi iniţiativa nu are „credibilitate”, dată fiind situaţia actuală de pe câmpul de luptă, a mai comentat acelaşi ministru german.
„Rusia creează o situaţie insidioasă şi trebuie să fim foarte atenţi” a continuat acesta, referindu-se la contactele dintre reprezentaţi ai SUA şi Rusiei pentru a contura, în lipsa Ucrainei, un plan pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean şi care potrivit publicaţiei Axios are 28 de puncte. Acest plan ar aborda, printre altele, garanţiile de securitate şi viitorul relaţiilor SUA atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina, dar aceasta din urmă ar ceda teritorii.
Planul a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat, miercuri, că guvernul de la Berlin nu a primit din partea aliatului său american nicio informaţie oficială despre acest plan elaborat în secret de Casa Albă şi inspirat din planul în 20 de puncte avansat de Trump pentru a obţine un armistiţiu în războiul din Fâşia Gaza.
Conform unor surse anonime, planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas şi să-şi limiteze forţele armate. În schimb, Rusia ar restitui Ucrainei porţiuni din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.
Miniştrii de externe din statele UE, care au avut o reuniune la Bruxelles, au evitat să facă prea multe comentarii asupra respectivului plan care nu a fost făcut public, dar au menţionat că nu vor accepta cereri prin care Ucraina să accepte concesii dureroase.
„Ucrainenii doresc pace - o pace justă care să respecte suveranitatea tuturor, o pace durabilă care nu poate fi pusă sub semnul întrebării de viitoare agresiuni”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. „Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a adăugat acesta, potrivit Reuters.
Casa Albă nu a comentat planul descris de Axios. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a scris pe Twitter că administrația Trump va „continua să dezvolte o listă de idei posibile pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuţiilor ambelor tabere în conflict, însă obţinerea unei păci durabile va necesita ca ambele părţi să accepte concesii dificile, dar necesare”, a spus Rubio.
O delegaţie a armatei americane, condusă de secretarul Dan Driscoll şi de şeful Statului Major, Randy George, se afla la Kiev şi urmează să se întâlnească, joi seară, cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cărui poziţie este slăbită în urma unui scandal de corupţie în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în timp ce pe front situaţia armatei ucrainene se înrăutăţeşte.
Delegaţia americană s-a întâlnit deja cu comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski, care a cerut ajutor pentru apărarea spaţiului aerian al Ucrainei, pentru extinderea capacităţilor de atac în profunzimea teritoriului rus şi stabilizarea liniei frontului.
Surse: Trump vrea ca Rusia să obțină Donbas-ul dar să plătească „chirie” pentru elPublicat acum 22 ore si 25 minute
Planul SUA pentru Ucraina ar include, potrivit relatărilor, o prevedere prin care Rusia ar urma să primească controlul asupra estului Donbasului în schimbul plății unei „chirii”, a relatat, joi, The Telegraph, citând surse familiarizate cu planul.
Ucraina ar păstra „proprietatea juridică” asupra teritoriilor, au spus sursele.
Planul, elaborat potrivit relatărilor de emisarii SUA și Rusiei, Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, ar prevedea, de asemenea, ca forțele ucrainene să curețe zonele din Donbas care nu sunt ocupate, transformându-le într-o „zonă demilitarizată”, a raportat Axios, miercuri.
În schimb, Rusia ar putea face concesii în regiunile parțial ocupate Zaporojie și Herson. Ucraina și-ar reduce efectivele militare, ar înceta să mai primească anumite tipuri de armament occidental și ar renunța la găzduirea de trupe străine.
Ideea de „închiriere” reflectă abordarea de tip business a lui Trump în negocierile internaționale, menționează The Telegraph. Rusia ar plăti, în esență, o „taxă pe teren” pentru a compensa pierderile Ucrainei din Donbas, o regiune bogată în resurse minerale.
Constituția Ucrainei prevede că orice transfer de teritoriu necesită un referendum, care probabil ar eșua, ceea ce face ca o schemă de tip leasing să fie o posibilă soluție ocolitoare.
Surse NBC au declarat că Ucraina nu a fost implicată în redactarea planului și a primit doar o informare generală despre conturul acestuia.
O sursă apropiată guvernului de la Kiev a descris momentul — în timpul unui scandal de corupție în guvernul președintelui Volodimir Zelenski — drept o probabilă încercare a Kremlinului de a exploata slăbiciunile percepute în conducerea Ucrainei.
Aliații europeni și americani au declarat, de asemenea, că nu au fost informați. Un oficial diplomatic britanic a spus pentru Politico că guvernul de la Londra nu era la curent cu propunerile, în ciuda relațiilor sale strânse cu emisarii SUA.
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a transmis, joi, că Comisia nu va accepta nicio inițiativă de pace negociată fără informarea Ucrainei.
Oficiali de pe ambele maluri ale Atlanticului s-au grăbit să se distanțeze de presupusul plan, refuzând să confirme dacă există vreo propunere asemănătoare.
Un oficial american de rang înalt contactat de Kyiv Post a respins documentul ca fiind o „fantezie maximalistă a Kremlinului”, genul de listă de dorințe absurde pe care SUA crede că Rusia o lansează pentru a testa reacțiile Occidentului.
Alți oficiali ai administrației Trump au oferit echivalentul diplomatic al unei priviri goale, refuzând să confirme sau să infirme că un astfel de plan ar fi fost vreodată redactat, cu atât mai puțin distribuit.
În toată Europa, scepticismul s-a transformat în dispreț deschis. Mai mulți diplomați occidentali au descris zvonurile drept o nouă încercare a Rusiei de a crea artificial impresia unei dinamici favorabile unui acord pe care Ucraina nu l-ar accepta niciodată, iar Occidentul nu l-ar susține.
Atmosfera de la Bruxelles, Berlin și Paris era mai degrabă iritată decât alarmată, diplomații numind episodul un „truc de salon rusesc bine cunoscut”.
Într-o postare pe rețelele sociale, publicată târziu seara, secretarul de stat american, Marco Rubio, a susținut că încheierea unui conflict de o asemenea amploare „implică un schimb amplu de idei serioase și realiste”, o formulare care părea concepută pentru a justifica brainstormingul fără a recunoaște vreo propunere concretă.
Mesajul a fost perceput ca un semnal clar că Washingtonul explorează un meniu de posibile scenarii finale, chiar dacă respinge public variantele mai „spectaculoase” și favorabile Rusiei care circulă online.
Kremlinul susţine că nu are în prezent negocieri cu SUA privind un plan de pace pentru războiul din Ucraina20 Noi
Kremlinul a comunicat, joi, că orice plan de pace în Ucraina va trebui să elimine cauzele profunde ale conflictului. Potrivit regimului, deși există contacte cu SUA, nu au loc în prezent negocieri cu guvernul american privind un astfel de plan.
SUA i-au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un plan-cadru de pace întocmit de guvernul american pentru a pune capăt războiului cu Rusia.
Planul, despre care presa internațională a relatat pe larg miercuri, presupune ca Ucraina să renunțe la Donbas, teritoriu pe care trupele invadatoare nu-l controlează în totalitate, să-și reducă drastic efectivele militare şi să renunțe la rachetele cu rază lungă care pot lovi marile orașe ruse.
Față de aceste informații, Kremlinul a transmis că nu are nimic de adăugat la ceea ce s-a spus la summit-ul din august din Alaska, organizat între Vladimir Putin și Donald Trump.
„Nu putem adăuga nimic la ceea ce s-a spus la Anchorage. Nu sunt în desfășurare consultări. Există contacte, bineînțeles, dar nu există un proces care ar putea fi numit «consultări»”, a declarat Dmitri Peskov.
El a repetat mai vechea poziție a Moscovei, conform căreia o rezolvare a conflictului trebuie să ducă la eliminarea „cauzelor profunde” ale acestuia.
Întrebat dacă Putin a fost pus la curent despre așa-numitul „plan de pace în 28 de puncte”, Peskov a răspuns: „Nu am nimic de adăugat la ceea ce am afirmat deja”.
Șefa guvernului Ucrainei a cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei la întâlnirea cu reprezentantul armatei SUA20 Noi
Prim-ministra ucraineană, Iulia Sviridenko, a cerut, joi, sancțiuni înăsprite împotriva Rusiei, la întâlnirea cu secretarul armatei SUA, Daniel P. Driscoll.
Șefa guvernului de la Kiev a spus ea și oficialul SUA au avut șansa „să evalueze situația pe teren și să fie martori în direct la consecințele agresiunii rusești”.
„În timp ce Rusia continuă să ucidă civili nevinovați, să distrugă case și să vizeze infrastructura critică, strategia de presiune asupra Moscovei se dovedește eficientă. Este crucial să se consolideze în continuare sancțiunile energetice și financiare împotriva statului agresor”, a afirmat Sviridenko.
Ea a confirmat, de asemenea, angajamentul Ucrainei față de Fondul de Investiții pentru Reconstrucție SUA-Ucraina, înființat la inițiativa președintelui Trump.
Semnificativ este că șefa guvernului ucrainean nu a spus niciun cuvânt despre privind noul plan de pace în 28 de puncte propus de SUA și redactat cu consultarea Rusiei, mai informează The Guardian.
Ucraina primește din Rusia trupurile a 1.000 de soldați uciși20 Noi
Ucraina a anunțat, joi, că a primit din Rusia rămășițele a 1.000 de oameni, despre care Rusia spune că aparțin unor soldați ai Ucrainei uciși în război.
„Astăzi au avut loc acțiuni de repatriere. 1.000 de cadavre, despre care partea rusă a spus că aparțin unor militari ucraineni, au fost returnate în țară”, au menționat oficialii de la Kiev.
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Casa Albă vrea acord încheiat „într-o săptămână”20 Noi
Liderii europeni și oficialii ucraineni au fost uluiți de planul de pace discutat, în secret, de Donald Trump cu Rusia și care arată, mai degrabă, cu o capitulare a Ucrainei în fața Rusiei. Conducerile politice de la Kiev și din capitalele europene încearcă acum să „înțeleagă” și să pună cap la cap condițiile „de pace” propuse de SUA și se tem de ce e mai rău: acest acord înseamnă doar o acceptare, din partea lui Trump, a condițiilor Kremlinului cu unicul scop de a opri cât mai repede războiul.
La nivel oficial, atât reprezentanții europeni cât și cei americani susțin că multe aspecte ale acestui plan rămân „în lucru”, cum ar fi rolul NATO sau cele legate de concesiile teritoriale ale Ucrainei față de Rusia.
Emisarul special al lui Trump pentru negocieri cu Rusia, Steve Witkoff, s-a întâlnit luna trecută, la Miami, SUA, cu emisarul special al lui Putin, Kiril Dmitriev, conform unor surse citate de Politico.
Discuțiile secrete nu au fost cunoscute nici de europeni nici de ucraineni, care au fost șocați în momentul apariției în presă a acordului de pace între SUA și Rusia.
Casa Albă a refuzat să facă orice fel de comentarii referitoare la acest plan de pace.
În schimb, conform unui oficial din administrația americană, Casa Albă a avut o atitudine intimidantă și precipitată în privința ajungerii la un acord, cu un plan de încheiere a conflictului, agreat de toate părțile până la finalul lunii și „chiar în această săptămână”.
Peste 20 de persoane, date dispărute în bombardamentul rusesc de la Ternopil, în care au fost uciși alți 26 de oameni20 Noi
Douăzeci şi două de persoane sunt încă date dispărute, a doua zi după loviturile Rusiei asupra oraşului Ternopil, din vestul Ucrainei, care s-au soldat cu 26 de morţi şi peste 90 de răniţi, a anunţat, joi, preşedintele Volodimir Zelenski.
Bombardamentul Rusiei de miercuri a distrus etajele superioare ale unor clădiri de locuințe din oraş, iar salvatorii încearcă, de atunci, să găsească supravieţuitori blocaţi sub dărâmături.
„Salvatorii noştri au lucrat toată noaptea la Ternopil şi operaţiunile de căutare şi salvare continuă. Douăzeci şi două de persoane sunt în continuare date dispărute", a scris președintele pe reţelele sociale.
El a precizat că au fost mobilizați peste 230 de salvatori.
„În unele zone, munca nu poate fi făcută decât manual din cauza distrugerii şi a fragmentării importante a structurilor, ceea ce complică aceste căutări”, a adăugat Zelenski.
„La peste douăzeci de persoane nu se poate ajunge”, a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al serviciilor de salvatori ucrainene, Oleksandr Horunji.
„Prioritatea noastră este de a degaja structurile şi, înainte de toate, să-i localizăm pe supravieţuitori sau să recuperăm corpurile”, a mai spus acest oficial.
Un jurnalist AFP aflat la faţa locului a văzut salvatori utilizând macarale pentru a ajunge la partea superioară distrusă a unui imobil, în timp ce pompierii încercau să degajeze dărâmăturile.
Atacul de miercuri este printre cele mai sângeroase executate în acest an de Rusia în Ucraina.
Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, s-a declarat şocat de numărul ridicat de victime civile de la Ternopil, oraş aflat la sute de kilometri de linia frontului.
Șefa diplomației UE: Europenii trebuie să fie implicați în orice plan de pace în Ucraina20 Noi
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor şi europenilor pentru a funcţiona, a declarat, joi, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.
Opinia sa este susţinută şi de miniştrii de externe din statele membre, relatează agențiile de presă internațională.
„Ceea ce noi, ca europeni, am susţinut mereu este o pace echitabilă şi de lungă durată şi salutăm orice eforturi pentru a realiza acest lucru. Bineînţeles, pentru ca orice plan să funcţioneze, trebuie ca ucrainenii şi europenii să fie implicaţi, este foarte clar”, le-a spus Kallas jurnaliştilor la sosirea reuniunea miniştrilor de externe de la Bruxelles.
Ea a reacţionat, astfel, la un nou plan de pace american care prevede ca Ucraina să accepte să cedeze teritorii Rusiei şi să-şi reducă armata la jumătate.
„Pacea nu poate fi o capitulare”, a declarat, la rândul său, ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, la sosirea la Bruxelles.
„Ucrainenii vor refuza mereu orice formă de capitulare”, a adăugat el, reamintind că europenii apără principiul unei păci „juste” şi „durabile”.
Europa salută eforturile de pace în Ucraina, dar se aşteaptă să fie consultată asupra lor, a declarat, joi, ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, adăugând că Ucrainei nu ar trebui să i se limiteze capacitatea de a se apăra.
„Salutăm eforturile de pace, dar, bineînţeles, securitatea Europei este în joc. Aşa că ne aşteptăm să fim consultaţi. Sper că nu victima va avea restricţii asupra capacităţii sale de apărare, ci agresorul”, le-a spus Sikorski jurnaliştilor, la Bruxelles.
O delegație militară a Pentagonului a sosit la Kiev pentru a discuta cu Zelenski „încheierea” războiului cu Rusia20 Noi
O delegație militară a Pentagonului a sosit deja în Ucraina „pentru discuții legate de încheierea războiului” cu Rusia, conform unor surse militare americane citate de BBC.
Echipa Pentagonului e condusă de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll și urmează a se întâlni joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Driscoll mai e este însoțit de doi generali de rang înalt în armata SUA - șeful statului marjor al US Army, generalul Randy George și unul din comandanții forțelor SUA în Europa, generalul Chirs Donahue.
„Secretarul Driscoll și echipa sa a ajuns în această dimineață la Kiev, în numele administrației americane, în cadrul unei misiuni de culegere de date cu scopul de a se vedea cu oficialii ucraineni și a discuta posibilitatea încheierii războiului”, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al armatei americane.
Conform unui oficial ucrainean, care a dorit să-și păstreze anonimatul, discuțiile dintre oficialii Pentagonului și Zelenski se vor concentra pe „situația de pe front” și „planurile legate de o posibilă încetare a focului”.
Miniștrii de externe din UE discută războiul din Ucraina la Bruxelles, după apariția informațiilor privind planul de pace ruso-american20 Noi
Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reunește, joi, la Bruxelles pentru discuții centrate pe războiul din Ucraina, informează Agerpres.
Reuniunea va fi prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas.
Discuțiile au loc după ce presa internațională a relatat, miercuri, despre planul de pace conceput de SUA cu consultarea Rusiei și despre care guvernul SUA crede că va fi acceptat de Ucraina.
Miniștrii de Externe din Uniune vor discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, după un schimb de opinii informal cu șeful diplomației ucrainene, Andrii Sibiha.
Blocul european a adoptat, pe 23 octombrie, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei.
Peskov spune că o discuție Putin-Trump se poate organiza „instantaneu”19 Noi
Kremlinul spune că poate organiza „instantaneu” o discuție între președintele american și dictatorul rus.
„O conversație între Putin și Trump poate fi organizată instantaneu, dar deocamdată nu a fost încă realizate lucrările care ar trebui să preceadă summitulului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Trump spune că i-a „cerut” pe Putin să-l lase pe el să „rezolve nenorocitul ăla de război” din Ucraina19 Noi
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. De asemenea, Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict.
„Am pus capăt la 8 războaie și mai am unul de rezolvat. Știți voi care”, a spus Trump în cadrul unui forum de afaceri și investiții SUA-Arabia Saudită desfășurat la Washington. „Credeam că o să fie cel mai ușor de rezolvat, pentru că am o relație bună cu președintele Putin”.
„Dar sunt puțin supărat pe președintele Putin acum. Iar el știe asta”, a adăugat președintele american.
Trump a dat exemplu modul în care, susține el, a reușit să pună capăt conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan.
„Știți ce s-a întâmplat în Azerbaidjan. Am rezolvat asta: era un război care dura de mai mulți ani acolo”.
Trump a precizat că a fost sunat de Putin care s-ar fi arătat suprins de încetarea conflictului din Azerbaidjan.
„De fapt, Putin m-a sunat și mi-a zis: Nu pot să cred că ai rezolvat asta. Noi încercăm să o rezolvăm de mai multă vreme. I-am spus: Nu-ți face griji în privința asta. Lasă-mă să îți rezolv eu nenorocitul ăsta de război. Nu trebuie să mă ajuți, n-am nevoie de niciun ajutor. O vom rezolva”.
Presa ucraineană: SUA îl vor „determina” pe Zelenski să accepte un „acord-cadru” cu Rusia19 Noi
„Acordul-cadru” dintre SUA și Rusia pentru încheierea războiului, discutat în presa occidentală, nu corespunde intereselor Ucrainei, conform unei surse citate de RBC Ucraina.
Potrivit sursei, printre cele 28 de puncte ale „acordului” se numără în special probleme teritoriale - Ucraina trebuie să recunoască teritoriile ocupate ca fiind ale Rusiei, inclusiv Crimeea . De asemenea, unul dintre puncte este o limitare a capacității Ucrainei de a ataca ținte la distanță mare - astfel încât armata ucraineană să nu mai poată ataca Rusia. Este foarte probabil că regimul de la Kremlin dorește să elimine orice capacitate militară a Ucrainei înainte de viitoarea invazie.
Sursa mai precizează că președintele Volodimir Zelenski a început deja să fie supus unor „mari presiuni” din partea americanilor în această chestiune.
Ce vrea delegația lui Trump să obțină de la Ucraina, pe lângă acordul de pace19 Noi
Secretarul american pentru armată, Dan Driscoll, și șeful militar al armatei SUA, generalul Randy George, sunt oficialii de rang cel mai înalt din administrația Trump care merg Ucraina, sosind într-o vizită neanunțată, săptămâna aceasta, în timp ce SUA încearcă să găsească o modalitate de a grăbi încheierea războiului.
Cei doi urmează să se întâlnească cu lideri militari ucraineni, parlamentari și cu președintele Volodimir Zelenski, începând de miercuri. Vizita are loc într-un moment în care Rusia și-a intensificat campania mortală de rachete și drone împotriva țintelor civile din Ucraina, iar aliații occidentali caută soluții noi pentru a continua să furnizeze arme țării asediate.
Obiectivul principal al vizitei va fi angajarea conducerii ucrainene în discuții privind procesul de pace blocat cu Rusia, chiar dacă Rusia a respins toate încercările anterioare ale SUA și Ucrainei de a opri luptele.
SUA și Ucraina lucrează, de asemenea, la un acord major privind schimbul de tehnologii pentru drone și muniții autonome, iar această vizită are și rolul de a consolida acest efort. Ucraina a devenit lider în dezvoltarea — și îmbunătățirea — dronelor armate cu rază lungă și scurtă, care au schimbat fața câmpului de luptă și au lovit ținte adânc în interiorul Rusiei. Vizita a fost descrisă de două surse anonime pentru Politico.
La prima vedere, sosirea lui Driscoll la Kiev într-o misiune delicată de pace ar putea părea ciudată. Motivul pentru care el a ajuns în Ucraina, însă, este apropierea de vicepreședintele JD Vance, cu care a fost coleg de facultate. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu a călătorit la Kiev.
Driscoll și George au folosit inovațiile de pe câmpul de luptă din Ucraina ca exemplu pe care industria americană de apărare și Pentagonul ar trebui să îl urmeze în dezvoltarea armelor.
„Ucrainenii nu au acceptat versiunea actuală a unui sistem ca fiind suficientă și au făcut modificări, au făcut tot ceea ce au considerat necesar pentru a obține rezultatul dorit,” spunea Driscoll, în noiembrie.
„Nu există reguli pentru a ajunge la acel rezultat, și pur și simplu reușesc să îl obțină”, pentru că nu au de ales, a adăugat el. Armata SUA are ca obiectiv achiziționarea unui milion de drone în următorii doi-trei ani — un obiectiv mult peste capacitatea actuală a industriei de apărare americane — în timp ce Ucraina produce deja peste 1,5 milioane de drone anual.
Axios: Ucrainenii nu sunt dispuși să accepte planul19 Noi
Noul plan al lui Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina ar acorda Rusiei părți din estul Ucrainei pe care nu le controlează în prezent, în schimbul unei garanții de securitate americane pentru Ucraina și Europa împotriva agresiunilor rusești viitoare, a declarat pentru Axios un oficial american cu acces direct la informații.
Ucraina și susținătorii ei ar vedea asta ca pe o concesie enormă făcută Rusiei. Potrivit oficialului american, poziția Casei Albe este că Ucraina este oricum pe cale să piardă teritoriile respective dacă războiul continuă și „prin urmare, este în interesul Ucrainei să ajungă la un acord acum”.
Cele două probleme cele mai dificile în discuțiile privind Ucraina au fost până acum: cine va controla ce teritoriu după încheierea războiului și cum poate fi garantat că Rusia nu va relua pur și simplu războiul la o dată ulterioară.
Planul în 28 de puncte al lui Trump prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra Luhansk și Donețk, în ciuda faptului că Ucraina controlează încă aproximativ 12% din teritoriul de acolo. Deși zonele din Donbas de unde Ucraina s-ar retrage ar rămâne sub control rus, acestea ar fi considerate o zonă demilitarizată, Rusia neavând dreptul să își poziționeze trupe acolo.
În alte două regiuni afectate de război, Herson și Zaporojie, liniile actuale de control ar fi în mare parte înghețate, cu unele teritorii returnate de Rusia, în funcție de negocieri. Conform planului lui Trump, SUA și alte țări ar recunoaște Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești legitime, dar Ucrainei nu i s-ar cere să facă același lucru.
Un oficial ucrainean a afirmat că planul include și limitări privind dimensiunea armatei ucrainene și a armelor sale cu rază lungă de acțiune, în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA. Oficialul ucrainean a confirmat, de asemenea, că planul SUA include concesii teritoriale în Donbas.
Nu este clar ce ar presupune garanțiile americane de securitate, dincolo de o promisiune de a apăra împotriva unei noi agresiuni rusești.
Potrivit a două surse familiarizate directă cu discuțiile, Qatar și Turcia sunt implicate în redactarea noului plan Trump și în susținerea eforturilor de mediere ale SUA.
„Medierea Qatarului și Turciei a ajutat la încheierea războiului din Gaza și ar putea ajuta și la încheierea războiului din Ucraina”, a spus una dintre surse.
Un oficial qatarez de rang înalt a participat la discuțiile dintre trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și consilierul pe securitate națională al lui Volodimir Zelenski, Rustem Umerov, weekendul trecut, au spus sursele.
O sursă cu acces direct a afirmat că Umerov a fost împuternicit de Zelenski să negocieze cu Witkoff, iar multe dintre comentariile sale au fost incluse în textul planului în 28 de puncte. Sursa a susținut că în discuțiile cu Umerov au fost atinse multe înțelegeri.
Un oficial ucrainean a confirmat că Zelenski l-a trimis pe Umerov pentru a fi informat despre planul american, dar a spus că a fost o informare verbală și că Umerov nu a primit o propunere scrisă din partea lui Witkoff.
Oficialul ucrainean a negat că Umerov ar fi acceptat termenii planului în cadrul întâlnirii și a afirmat că Ucraina se opune multor puncte. Înainte de a se întâlni cu Umerov, Witkoff a avut discuții ample despre plan cu trimisul rus Kirill Dmitriev.
Ca parte a sprijinului Turciei pentru inițiativa de pace a lui Trump, Witkoff plănuia să viziteze Ankara, miercuri, și să organizeze o întâlnire trilaterală cu Zelenski și ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a spus un oficial american.
Oficialul american a afirmat că întâlnirea a fost amânată când a devenit clar că Zelenski se retrăgea din înțelegerile la care Umerov ajunsese și nu este interesat să discute planul lui Trump.
În schimb, Zelenski a mers la Ankara cu un alt plan, redactat împreună cu partenerii europeni — plan pe care Rusia nu îl va accepta niciodată, a spus oficialul.
Un oficial ucrainean a spus că întâlnirea a fost amânată deoarece Zelenski a cerut ca planul să fie discutat într-un format mai larg, incluzând țări europene.
Un al doilea oficial american a spus că un scandal politic intern din Ucraina, implicând anchete de corupție ce vizează câțiva dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Zelenski, a reprezentat un alt motiv pentru amânarea întâlnirii.
Oficialul a spus că Trump l-a autorizat pe Witkoff să încerce să ajungă la un acord cu Zelenski în Turcia și a susținut decizia de a anula întâlnirea cu președintele ucrainean.
„Un document puternic înclinat în favoarea Rusiei”19 Noi
Un grup de oficiali ruși și americani, actuali și foști, au fost implicați în crearea planului, care se află încă în stadiul de elaborare, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile pentru Financial Times.
Planul a fost transmis la Kiev, săptămâna aceasta, de către trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, care s-a întâlnit la Miami cu actualul secretar al consiliului național de securitate și apărare al Ucrainei și fostul ministru ucrainean al apărării, Rustem Umerov, pentru a discuta cele 28 de puncte ale acestuia, au declarat două persoane familiarizate cu discuțiile.
Potrivit unor persoane care au cunoștință directă despre document, proiectul de plan ar impune Ucrainei să cedeze restul regiunii Donbas — inclusiv teritorii aflate în prezent sub controlul Ucrainei — și să reducă la jumătate efectivele forțelor sale armate.
Un aspect crucial este faptul că acordul solicită Ucrainei să abandoneze categorii cheie de armament și ar include reducerea asistenței militare americane, vitală pentru apărarea sa, ceea ce ar putea face țara vulnerabilă la viitoarele agresiuni ale Rusiei.
De asemenea, ar stipula recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială de stat în Ucraina și ar acorda statut oficial filialei locale a Bisericii Ortodoxe Ruse — prevederi care reflectă obiectivele politice de lungă durată ale Kremlinului. Persoana familiarizată cu documentul l-a descris ca fiind un document foarte generic, „puternic înclinat în favoarea Rusiei".
O altă persoană informată despre plan l-a numit „foarte confortabil pentru Putin".
Oficialii de la Kiev, informați despre plan, au declarat că acesta este îndeaproape aliniat cu cerințele maximaliste ale Kremlinului și au spus că Ucraina nu îl va accepta dacă el nu este revizuit semnificativ.
Volodimir Zelenski: Ne dorim o pace demnă, cu securitate garantată19 Noi
Volodimir Zelenski se află în Turcia, într-o încercare de a obține sprijinul lui Erdogan pentru încetarea războiului din Ucraina. El spune că „nu există alternativă la pace” și că Ucraina își dorește „o pace demnă cu securitate garantată”.
„Ne străduim ca întreaga activitate să fie orientată spre pace, spre o pace demnă, cu securitate garantată. Războiul trebuie să se încheie. Nu există alternativă la pace. Rusia trebuie să înțeleagă că nu există niciun beneficiu al războiului, al uciderii. Și nu există nicio cale ca Rusiei să i se lase posibilitatea de a declanșa un alt război similar împotriva Ucrainei sau a oricărei alte țări. Ne străduim ca toate activitățile să fie orientate spre pace, spre o pace demnă, cu securitate garantată.
Sunt recunoscător că Turcia ajută. Îi mulțumesc din nou președintelui Erdogan. Ne bazăm pe puterea diplomației turce, pe trecerea de care se bucură la Moscova”, a declarat președintele ucrainean.
FT: Trump vrea să impună pacea printr-o capitulare forțată a Ucrainei19 Noi
Donald Trump vrea să impună Ucrainei o capitulare forțată prin așa-zisul său plan în 28 de puncte, pe care l-a discutat în secret cu rușii și despre care nici ucrainenii, nici europenii nu au fost informați.
Conform Nexta, SUA și Rusia au agreat deja „planul-cadru” pentru a încheia războiul până la sfârșitul lunii.
Volodimir Zelenski ar putea fi pus în fața faptului împlinit.
Discuțiile s-au purtat în secret, iar pe masă ar fi un plan de 28 de puncte, despre care au scris Axios și CNN – nu există încă vreun element clar în ce privește teritoriile ocupate, copiii ucraineni răpiți de Rusia sau garanții de securitate pentru Ucraina și Europa.
Reuters a relatat că planul va fi înmânat autorităților ucrainene, joi, de delegația americană care sosește la Kiev. Misiunea este condusă de secretarul armatei americane, Dan Driscoll.
O sursă de la Casa Albă a declarat că termenii acordului sunt „rezonabili” și că Zelenski, aflat sub presiunea actualului scandal de corupție și a situației grele de pe front, va accepta propunerile americanilor și rușilor.
SUA ar vrea să pună capăt războiului cu condiții umilitoare pentru Ucraina – cedarea unei părți însemnate de teritoriu, cel mai probabil Donbas-ul, a unor anumite tipuri de arme și înjumătățirea armatei sale.
Administrația Trump consideră că Ucraina se află într-o „poziție vulnerabilă” și că va accepta un astfel de dictat. Opinia Europei nu este un factor pentru administrația de la Washington, iar Trump nu intenționează să discute cu țările europene pe această temă.
Informația a fost confirmată de jurnalistul Christopher Miller, corespondentul principal al Financial Times în Ucraina, care scrie pe Twitter:
„Pot să confirm că o propunere pe repede înainte SUA-Rusia este impusă ucrainenilor prin Dimitriev-Witkoff la Umerov.
Ar însemna capitularea Ucrainei, iar persoanele familiarizate cu chestiunea îmi spun că e vorba pur și simplu de o nouă enunțare a revendicărilor maximaliste ale Rusiei.
Ar include:
- Reducerea la jumătate a armatei Ucrainei
- Cedarea de către Ucraina a anumitor tipuri de armament
- Cedarea Donbas-ului”
