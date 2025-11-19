Acordul de pace în Ucraina nu poate fi încheiat fără OK-ul Europei. Ce au stabilit, la telefon, Zelenski cu Macron și Merz

19 Noi

Noul plan al lui Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina ar acorda Rusiei părți din estul Ucrainei pe care nu le controlează în prezent, în schimbul unei garanții de securitate americane pentru Ucraina și Europa împotriva agresiunilor rusești viitoare, a declarat pentru Axios un oficial american cu acces direct la informații.

Ucraina și susținătorii ei ar vedea asta ca pe o concesie enormă făcută Rusiei. Potrivit oficialului american, poziția Casei Albe este că Ucraina este oricum pe cale să piardă teritoriile respective dacă războiul continuă și „prin urmare, este în interesul Ucrainei să ajungă la un acord acum”.

Cele două probleme cele mai dificile în discuțiile privind Ucraina au fost până acum: cine va controla ce teritoriu după încheierea războiului și cum poate fi garantat că Rusia nu va relua pur și simplu războiul la o dată ulterioară.

Planul în 28 de puncte al lui Trump prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra Luhansk și Donețk, în ciuda faptului că Ucraina controlează încă aproximativ 12% din teritoriul de acolo. Deși zonele din Donbas de unde Ucraina s-ar retrage ar rămâne sub control rus, acestea ar fi considerate o zonă demilitarizată, Rusia neavând dreptul să își poziționeze trupe acolo.

În alte două regiuni afectate de război, Herson și Zaporojie, liniile actuale de control ar fi în mare parte înghețate, cu unele teritorii returnate de Rusia, în funcție de negocieri. Conform planului lui Trump, SUA și alte țări ar recunoaște Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești legitime, dar Ucrainei nu i s-ar cere să facă același lucru.

Un oficial ucrainean a afirmat că planul include și limitări privind dimensiunea armatei ucrainene și a armelor sale cu rază lungă de acțiune, în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA. Oficialul ucrainean a confirmat, de asemenea, că planul SUA include concesii teritoriale în Donbas.

Nu este clar ce ar presupune garanțiile americane de securitate, dincolo de o promisiune de a apăra împotriva unei noi agresiuni rusești.

Potrivit a două surse familiarizate directă cu discuțiile, Qatar și Turcia sunt implicate în redactarea noului plan Trump și în susținerea eforturilor de mediere ale SUA.

„Medierea Qatarului și Turciei a ajutat la încheierea războiului din Gaza și ar putea ajuta și la încheierea războiului din Ucraina”, a spus una dintre surse.

Un oficial qatarez de rang înalt a participat la discuțiile dintre trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și consilierul pe securitate națională al lui Volodimir Zelenski, Rustem Umerov, weekendul trecut, au spus sursele.

O sursă cu acces direct a afirmat că Umerov a fost împuternicit de Zelenski să negocieze cu Witkoff, iar multe dintre comentariile sale au fost incluse în textul planului în 28 de puncte. Sursa a susținut că în discuțiile cu Umerov au fost atinse multe înțelegeri.

Un oficial ucrainean a confirmat că Zelenski l-a trimis pe Umerov pentru a fi informat despre planul american, dar a spus că a fost o informare verbală și că Umerov nu a primit o propunere scrisă din partea lui Witkoff.

Oficialul ucrainean a negat că Umerov ar fi acceptat termenii planului în cadrul întâlnirii și a afirmat că Ucraina se opune multor puncte. Înainte de a se întâlni cu Umerov, Witkoff a avut discuții ample despre plan cu trimisul rus Kirill Dmitriev.

Ca parte a sprijinului Turciei pentru inițiativa de pace a lui Trump, Witkoff plănuia să viziteze Ankara, miercuri, și să organizeze o întâlnire trilaterală cu Zelenski și ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a spus un oficial american.

Oficialul american a afirmat că întâlnirea a fost amânată când a devenit clar că Zelenski se retrăgea din înțelegerile la care Umerov ajunsese și nu este interesat să discute planul lui Trump.

În schimb, Zelenski a mers la Ankara cu un alt plan, redactat împreună cu partenerii europeni — plan pe care Rusia nu îl va accepta niciodată, a spus oficialul.

Un oficial ucrainean a spus că întâlnirea a fost amânată deoarece Zelenski a cerut ca planul să fie discutat într-un format mai larg, incluzând țări europene.

Un al doilea oficial american a spus că un scandal politic intern din Ucraina, implicând anchete de corupție ce vizează câțiva dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Zelenski, a reprezentat un alt motiv pentru amânarea întâlnirii.

Oficialul a spus că Trump l-a autorizat pe Witkoff să încerce să ajungă la un acord cu Zelenski în Turcia și a susținut decizia de a anula întâlnirea cu președintele ucrainean.