O contrapropunere a europenilor pentru pacea în Ucraina a fost scursă în presă. Ce include și cum diferă față de planul lui Trump

O contrapropunere a Europei pentru încheierea războiului din Ucraina a fost obținută de publicația britanică The Telegraph. Ea diferă serios de controversatul plan în 28 de puncte al administrației Trump și include 24 de puncte.

Propunerile americanilor au fost criticate intens în ultimele zile, mai ales pentru caracterul lor pro-rus și pentru faptul că sunt extrem de favorabile statului agresor.

De partea cealaltă, planul european este mult mai favorabil Ucrainei și recunoaște sacrificiile enorme făcute de ucraineni în timpul războiului. Printre diferențele cele mai importante este că planul europenilor nu impune nicio restricție armatei Ucrainei.

?JUST IN: A rival European peace plan leaked to The Telegraph calls for no limits to the size of Ukraine’s army



Ucraina, liberă să adere la NATO

Spre deosebire de planul pro-rus al americanilor, planul european nu pune interdicții Ucrainei nici în ce privește aderarea la NATO, iar decizia finală pe această temă va fi luată „prin consens în interiorul alianței”.

Acesta este unul dintre marile puncte de ruptură dintre Rusia și Occident, statul agresor acuzând în trecut că NATO o amenință prin extinderea în apropierea granițelor sale.

Regimul de la Kremlin susține că dorința Ucrainei de a adera la NATO reprezintă una dintre „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina.

Planul europenilor include, de asemenea, că Ucraina „nu poate fi forțată să fie neutră” și că este liberă să invite „forțe prietenoase” pe teritoriul său dacă o dorește.

Aceste forțe ar putea fi inclusiv militari britanici, parte a unui efort al „Coaliției Voluntarilor”, grupul de state susținătoare ale Ucrainei fondat de Starmer și Macron la începutul acestui an.

Armistițiu imediat și necondiționat

În planul europenilor se include, de asemenea, aplicarea unui armistițiu imediat și necondiționat care să înghețe, efectiv, războiul pe actuala linie a frontului. Armistițiul ar urma să fie monitorizat cu atenție de Europa și de SUA.

În plus, Ucraina ar urma să primească garanții de securitate „robuste și obligatorii juridic, inclusiv din partea Statelor Unite, pentru a preveni viitoare agresiuni” comise de Rusia.

În planul pro-rus al americanilor nu este inclusă nicio mențiune legată de un armistițiu, însă se cere o imediată cedare de teritorii care ar priva Ucraina de teritoriile sale bogate în minerale din estul țării.

Sancțiunile anti-Rusia, ameliorate treptat

Planul european mai include și o „ameliorare treptată” a sancțiunilor împotriva regimului de la Kremlin, dar aceasta ar fi pusă în practică doar dacă Rusia acceptă prevederile planului și le respectă.

Dacă armistițiul este încălcat, sancțiunile ar fi reimpuse imediat.

De asemenea, Ucraina ar urma să recapete controlul asupra centralei nucleare Zaporojie și asupra digului Kahovka, dar ar reprimi și dreptul de a naviga liber pe râul Nipru.

Ucraina ar urma să fie „pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv cu activele rusești suverane înghețate, care ar rămâne imobilizate până ce Rusia compensează Ucraina pentru distrugeri”.

Un oficial occidental a declarat pentru publicația britanică că acest plan „a fost agreat între Ucraina și europeni în toamnă, când am descoperit că Witkoff și Dimitriev lucrează la propriul lor text”.