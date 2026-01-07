Probleme pe calea ferată Bucureşti - Ploieşti: muncitorii au tăiat din greşeală cablurile de semnalizare. Sunt anunţate întârzieri

Probleme pe calea ferata Bucureşti - Ploieşti. FOTO Facebook CFR Călători

CFR a anunţat că trenurile companiei pot întregistra întârzieri, miercuri seară, la plecările și sosirile din Gara de Nord, după ce, în cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secționat accidental cablurile de semnalizare. Incidentul s-a produs pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, pe secția de circulație Periș – Buftea, la kilometrul feroviar 22+110. Circulația feroviară pe secția Periș – Buftea se desfășoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri față de graficul normal de circulație", a anunţat compania.

"Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, pe secția de circulație Periș – Buftea, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfășurate de o societate terță.

În cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secționat accidental cablurile de semnalizare. Ca urmare a acestui incident, circulația feroviară pe secția Periș – Buftea se desfășoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri față de graficul normal de circulație.

Personalul de specialitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. intervine pentru remedierea situației și pentru restabilirea funcționării instalațiilor afectate. Intervențiile sunt în desfășurare, iar circulația se menține în condiții de siguranță", a comunicat CFR Călători.