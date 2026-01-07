Pentru ce a ridicat Elveția două F-18 ca să-l salute pe Nicușor Dan. Ce a făcut DSU după incendiul din Crans Montana

Avionul Spartan al lui Nicușor Dan a fost escortat de două aeronave F-18 elvețiene. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Elveția a ridicat, miercuri seara, două avioane F-18 pentru a escorta timp de câteva minute aeronava Spartan în care se afla Nicușor Dan. A fost un gest de mulțumire, după ce țara noastră a sărit în ajutorul autorităților elvețiene după incendiul din Crans Montana, soldat cu 40 de morți.

La lansarea apelului prin Mecanismul European de Protecție Civilă, de către autoritățile elvețiene, prin care se solicita sprijin constând în locuri pentru pacienți mari arși și capabilități de transport aerian medicalizat, în urma tragediei de la Crans-Montana, România a decis, la scurt timp, printr-o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, trimiterea unui avion aparținând Ministerului Apărării Naționale, cu o echipă medicală formată din 10 medici și asistenți din cadrul SMURD București, precum și un ofițer de legătură din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

În prima zi de misiune, aeronava a transportat 6 pacienți aflați în stare critică, de la aeroportul Payerne, situat în apropiere de Lausanne, către Aeroportul Charles de Gaulle din Paris. În aceeași noapte, avionul s-a întors la Payerne, unde autoritățile elvețiene au asigurat cazarea și masa pentru întregul echipaj român, format din 19 persoane.

În ziua următoare, aeronava a executat o nouă misiune, transportând alți doi pacienți critici din Elveția către unități medicale din Lyon și Paris.

După finalizarea acestor misiuni și în condițiile în care nu a mai fost necesară efectuarea altor transferuri, aeronava s-a întors în țară.

Toate cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate de autoritățile elvețiene. Bilanțul este cu atât mai devastator cu cât s-a constatat că o jumătate din victime sunt minori, copii cu vârste între 14 și 18 ani, a anunţat duminică poliţia din cantonul Valais.

Poliţia a identificat în total de 21 de cetăţeni elveţieni, nouă cetăţeni francezi (inclusiv o persoană cu cetăţenie franco-elveţiană şi una cu triplă cetăţenie Franţa-Israel-Marea Britanie), şase italieni (inclusiv un italian cetăţean şi al Emiratelor Arabe Unite), un belgian, un portughez, un român şi un turc, potrivit unui comunicat de presă.

Victimele aveau vârste cuprinse între 14 şi 39 de ani, a precizat poliţia elveţiană.