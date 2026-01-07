Avionul Spartan al lui Nicușor Dan a fost escortat de două aeronave F-18 elvețiene. Președintele: „A fost un gest de apreciere”

1 minut de citit Publicat la 20:33 07 Ian 2026 Modificat la 21:10 07 Ian 2026

Avionul Spartan al lui Nicușor Dan a fost escortat de două aeronave F-18 elvețiene. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Avionul cu care președintele Nicușor Dan a revenit în România, de la Paris, a fost escortat pentru câteva minute de două avioane ale Forțelor Aeriene Elvețiene.

Cele două F-18 s-au alăturat aeronavei Spartan în care se afla Nicușor Dan și delegația de jurnaliști români în momentul în care a intrat în spațiul aerian elvețian.

A fost o misiune în semn de apreciere pentru România, care a ajutat Elveția după incendiul din Crans Montana.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris pe Facebook șeful statului.

Avionul Spartan cu Nicușor Dan a aterizat la Baza 90 în jurul orei 20:15, după ce Președintele a rămas blocat aproape 24 de ore în Paris, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, atât din România, cât și din Franța.