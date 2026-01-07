Risc ridicat de avalanșe în patru masive montane: Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu. Cel mai mare strat de zăpadă e pe Vârful Omu

Pe pantele înclinate se menţine riscul declanşării de avalanşe de dimensiuni medii şi mari.*Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

În masivele Făgăraş, Bucegi, Ţarcu şi Godeanu se menține pericolul avalanșelor. Meteorologii au ridicat riscul de producere a alunecărilor de zăpadă la gradul patru din cinci, potrivit Buletinului nivometeorologic transmis miercuri seară de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu, relatează Agerpres.

La altitudini de peste 1.800 de metri, „pe pantele înclinate se menţine riscul declanşării de avalanşe de dimensiuni medii şi mari, care să angreneze zăpada căzută în ultima săptămână şi cea care se va mai depune, precum şi plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini”.

Cel mai mare strat de zăpadă a fost măsurat de meteorologi la Vârful Omu (156 de centimetri), urmat de cel de la Bâlea Lac (95 de centimetri). La Bâlea Lac, la altitudine mai mare, stratul de zăpadă a depăşit doi metri, „în zonele adăpostite”, unde sunt „depozite consistente de zăpadă”, precizează meteorologii.



Accesul în zona turistică Bâlea Lac din Munţii Făgăraş se poate face pe DN 7C - Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se poate urca doar cu telecabina şi numai când condiţiile meteo sunt bune.