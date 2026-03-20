Criza combustibilului lovește Thailanda. Șoferii stau la coadă și câte 24 de ore pentru a alimenta

Benzinărie în Thailanda. Foto: Getty Images

În mai multe provincii din Thailanda s-a raportat o criză de combustibil, cozile lungi formându-se peste noapte la benzinării, iar semnele „fără combustibil” devenind o imagine obișnuită, deoarece aprovizionarea rămâne limitată. Joi, la o benzinărie din districtul Muang al statului Chai Nat, șoferii au declarat că au început să stea la coadă de miercuri de la ora 16:00, scrie Bangkok Post.

Niwat Promthong, un șofer în vârstă de 38 de ani, a declarat că situația i-a făcut viața din ce în ce mai dificilă.

„A trebuit să vin la gară cu o zi înainte pentru că mi-e teamă că proviziile se vor epuiza înainte să încep să muncesc”, a spus el.

Benzinăriile au declarat că acordă prioritate fermierilor și a rezervat aproximativ 600 de litri de combustibil pentru ambulanțe și vehicule de urgență.

În Phayao, multe benzinării au afișat semne cu „fără combustibil”, în timp ce cele care au rămas deschise erau pline de mașini și motociclete. Camioanele și vehiculele comerciale puteau fi văzute stând la coadă încă de la ora 4 dimineața pentru a alimenta.

Operatorii benzinăriilor din provincie au declarat că alocarea aprovizionării a fost inconsistentă, obligându-i să limiteze vânzările sau să închidă temporar unele pompe pentru a gestiona stocul zilnic.

Mulți locuitori și-au exprimat îngrijorarea că penuriile ar putea perturba viața de zi cu zi, ar putea crește costurile de transport și ar putea crește prețurile bunurilor.

În Chiang Mai, Narong Boonma, un șofer de camion care transportă produse proaspete, a declarat că afacerile au devenit mult mai dificile.

„Am făcut această meserie ani de zile. Am supraviețuit pandemiei de Covid-19 și prețurilor ridicate la combustibil înainte, dar acum este foarte dificil. Nu numai că este greu de găsit combustibil, dar clienții sunt și mai puțini pentru că economia este lentă”, a spus el.

Un vânzător de pe piață a declarat că perturbările afectează lanțurile de aprovizionare, unii șoferi de camioane pe distanțe lungi fiind reticenți în a-și accepta locurile de muncă de teama de a rămâne fără combustibil pe drum.

„Nu putem plasa comenzi pentru fructe proaspete. Nu pentru că nu au produse, dar șoferii refuză să facă călătorii pe distanțe lungi, cum ar fi Pathum Thani-Chiang Mai, pentru că se tem să rămână fără combustibil pe drum”, a spus ea.

După inspectarea unui depozit de petrol din Pathum Thani, care livrează combustibil către 200 de stații din provinciile centrale, ministrul Energiei, Auttapol Rerkpiboon, a minimalizat îngrijorările legate de acumularea de combustibil înainte de a asigura că depozitul va continua să funcționeze 24 de ore din 24.

El a recunoscut cozile lungi, despre care a spus că sunt cauzate de creșterile bruște ale cererii, înainte de a spune că agențiile relevante depun eforturi pentru a se asigura că acest combustibi este livrat la nivel național cât mai repede posibil.

Rerkpiboon a avertizat, de asemenea, cu privire la repercusiuni asupra celor prinși că supraîncarcă sau stochează combustibil.

Între timp, secretarul permanent pentru interne, Unsit Sampuntharat, a declarat că ministerul va monitoriza stocurile de combustibil din benzinăriile din fiecare district la nivel național pentru a se asigura că aprovizionarea este gestionată eficient.