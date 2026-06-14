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Austria i-a prelungit contractul selecţionerului Ralf Rangnick, înaintea debutului la Cupa Mondială

A.E.D.
<1 minut de citit Publicat la 17:47 14 Iun 2026 Modificat la 17:48 14 Iun 2026
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poza in care apare Ralf Rangnick, selecționerul Austriei. Sursa foto: Getty Images
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei. Sursa foto: Getty Images

Federaţia austriacă de fotbal (OFB) a anunţat sâmbătă că i-a prelungit contractul selecţionerului naţional Ralf Rangnick până la EURO 2028, cu câteva zile înaintea debutului Austriei la Cupa Mondială 2026, informează DPA, conform Agerpres.

Antrenorul german, în vârstă de 67 de ani, care era dorit în postul de director sportiv al clubului AC Milan, pregăteşte din 2022 naţionala Austriei, pe care va încerca acum să o califice la Campionatul European din 2028. În cazul în care va reuşi această performanţă, contractul său se va prelungi automat, conform OFB.

Sub comanda lui Ralf Rangnick, Austria a participat la EURO 2024, unde a ajuns până în optimile de finală, iar acum s-a calificat la Cupa Mondială, după o absenţă de 28 de ani.

Austriecii vor înfrunta marţi Iordania, la San Francisco, în Grupa J a competiţiei din America de Nord, din care mai fac parte Argentina, campioana mondială en titre, şi Algeria.

Ralf Rangnick a antrenat echipa engleză Manchester United în perioada 2021 - 2022, înainte de a preluat conducere tehnică a Austriei.

 

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Etichete: Austria contract selectioner Cupa Mondiala

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